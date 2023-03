NRW: Schüler wegen Bahn-Streik ins Auto gestiegen – 18-Jähriger stirbt bei Unfall

Unermessliche Trauer um Atila (†18) aus Düsseldorf. Seine Familie trauert seit seinem Verkehrsunfall auf der A46 in NRW am 17. März (mehr hier) um ihren geliebten Sohn. Nach Angaben der „Bild“ saß der Schüler des Schloß-Gymnasiums Benrath am Tag des Unglücks neben seiner Zwillingsschwester auf der Rückbank des Unfallwagens.

Dass sie in dem Carsharing-VW saßen, hatte nach Angaben der Zeitung nur einen Grund. An diesem Donnerstag stand eine Exkursion ins Neandertalmuseum auf dem Programm. Von Düsseldorf aus, ist das Museum in Erkrath eigentlich leicht zu erreichen. Doch an diesem Tag streikte der öffentliche Dienst in NRW. Die Rheinbahn fuhr nicht. Die Schüler entschieden sich für den Leihwagen – mit tödlichen Folgen.

+++ NRW: Verdi macht ernst – jetzt ist klar, wann der nächste Streik-Hammer droht +++

NRW: Todes-Drama auf der Autobahn

Vier Schüler saßen an dem Streik-Tag in dem VW Polo. Alle vier erlitten schwere Verletzungen, als der Wagen aus noch immer ungeklärten Umständen an der Anschlussstelle Hilden von der Fahrbahn abgekommen waren.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

Das Auto schleuderte gegen einen Baum. Zwei Rettungshubschrauber landeten auf der Autobahn, um die Verletzten schnellstmöglich ins Krankenhaus bringen zu können.

NRW: „Streik hatte tödliche Folgen“

Doch für Attila sollte jede Hilfe zu spät kommen. Der 18-Jährige verstarb wenig später im Krankenhaus. Mitschüler, Lehrer und Familie erwiesen dem 18-Jährigen am Montag die letzte Ehre – ausgerechnet am Tag des beispiellosen Streiks in NRW (mehr hier).

Mehr Themen:

„Der Streik hatte in diesem Fall tödliche Folgen“, zitiert die „Bild“ die Anwältin der Familie bei der Trauerfeier am Montag (27. März) auf dem Düsseldorfer Nordfriedhof. Wie es zu dem tödlichen Unglück auf der A46 in NRW kommen konnte, ist weiter Gegenstand der Ermittlungen der Polizei Düsseldorf.