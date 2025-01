NRW: Asiatin nimmt Städte auf die Schippe – bei diesem Ort wird es bitterböse

Na, wenn das mal kein Seitenhieb der besonderen Sorte ist! Dass NRW die eine oder andere Perle zu bieten hat, dürfte spätestens mit Blick aufs schöne Sauerland ersichtlich sein. Doch auch das Ruhrgebiet und das Rheinland haben famose Orte zu bieten. Gerade aus Sicht von Ausländern ist es für die Menschen in NRW interessant, was sie über ihr Bundesland denken.

Eine Asiatin nimmt jetzt auf Instagram deutsche Städte auf die Schippe. Eines vorweg: Es sind nicht nur NRW-Städte dabei. Doch eine Stadt aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands hat es dann doch richtig erwischt. Um nicht zu sagen: Hier wird es bitterböse!

NRW: Asiatin nimmt Städte auf die Schippe

Uyen Ninh (29) kommt gebürtig aus Vietnam, lebt seit 2019 in Deutschland. Sie hat einen deutschen Ehemann, machte in Worms ihr Master-Studium – und ist auf Social Media ein kleiner Star. Auf TikTok, Instagram und YouTube hat sie jeweils Millionen Follower und Abonnenten. Besonders beliebt sind ihre Comedy-Videos über deutsche Eigenarten.

Jetzt hat sie sich einen neuen Spaß gemacht. Diesmal kleidet sie sich so, wie deutsche Städte als Outfits wären. Die Stadt „Hamburg“ beispielsweise ist eine gelbe Regenjacke, ein Regenschirm und dicke Gummistiefel. Uyen Ninh nimmt auch NRW-Städte mit in den Vergleich: Als „Münster“ geht sie natürlich in Radfahrer-Klamotten inklusive Helm durch. Als „Köln“ sieht sie sehr karnevalesk und närrisch aus.

Bei diesem Ort wird es bitterböse

Eine weitere NRW-Stadt schließt dann das Ganze ab. Doch da wird es bitterböse, denn als Outfit für „Bielefeld“ tritt sie erst gar nicht vor die Tür! Und will so auf den legendären Witz eingehen, der Bielefeld ja die Existenz abspricht. Die Stadt in Ostwestfalen gibt es nicht, also gibt es auch kein Outfit – rumms!

Ihre Follower feiern das Reel und ihren Humor. Hier einige ausgewählte Kommentare:

„Der Bielefeld-Front war persönlich.“

„Das mit Bielefeld is immer so fies.“

„Love the Bielefeld-Outfit. You are always SO on point.“

„Bielefeld! Du bist total angekommen!“

Da bleibt nur noch zu hoffen, dass schon bald ein zweiter Teil folgen wird – vielleicht ja wirklich mit Pottstädten…