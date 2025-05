NRW: Horror-Landung bei Mallorca-Flug! Flieger kracht auf Landebahn

Riesenschock bei der Landung in NRW! Am Donnerstag (22. Mai) sollte um 16.05 Uhr eine Eurowings-Maschine aus Mallorca in Paderborn landen. Doch für die Passagiere war die Landung in NRW ein absoluter Horror. Der Grund: Beim Aufsetzen schlug das Heck des Airbus A320 hart auf die Landebahn!

Der Pilot brach die Landung ab, startete sofort wieder durch. Die Eurowings hob wieder ab, kreiste in der Luft. Erst beim zweiten Versuch gegen 17 Uhr landete der Mallorca-Flieger mit der Flugnummer EW6838 sicher in der NRW-Stadt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, doch viele Passagiere gerieten in Panik.

NRW: Horror-Landung bei Mallorca-Flug!

Gegenüber „Bild“ berichtet eine Urlauberin aus NRW: „Ich dachte nur: ‚Jetzt ist es vorbei!‘ Wir sind so heftig auf dem Boden aufgekracht, mir tut die Schulter noch weh, meinem Partner der Rücken.“ Als das Flugzeug nach der missglückten Erstlandung wieder abhob, habe Stille im Flieger geherrscht.

Die Passagierin weiter: „Der Flieger war mucksmäuschenstill. Keiner hat etwas gesagt, obwohl sehr viele Kinder an Bord waren.“ Der Pilot habe sich nach 20 Minuten gemeldet, habe mit zittriger Stimme gesprochen. Eine Windböe habe den Durchstart ausgelöst. Der zweite Landungsversuch glückte – und am Boden warteten Polizei, Feuerwehr und auch Seelsorger. „Da wurde uns klar, wie schlimm das alles war“, sagt die Frau aus NRW.

Eurowings: „Nichts Ungewöhnliches“

Die Airline selbst bestätigt den Vorfall gegenüber „Bild“. Eine Sprecherin erklärt: „Die Cockpit-Crew hat den Landeanflug abgebrochen und ist durchgestartet. Dabei kam es zu einem sogenannten Tailstrike.“

Laut Eurowings sei ein solcher Ablauf „nichts Ungewöhnliches“, komme im Flugbetrieb vor. Der Airbus werde jetzt von Technikern untersucht. Bleibt zu hoffen, dass dieser Vorfall eine Seltenheit bleibt…