NRW: Drei Leichen in Haus entdeckt – Polizei steht vor einem Rätsel

Schock-Fund am Montag (9. Januar) in NRW. Polizei und Rettungsdienst haben am Vormittag ein Einfamilienhaus in einer Wohnsiedlung in Tönisvorst (Kreis Viersen) durchsucht. Dabei sind die Einsatzkräfte auf drei Leichen gestoßen.

Anwohner hatten zuvor Verdacht geschöpft, nachdem sie ihre Nachbarn tagelang nicht mehr gesehen hatten. Aus Sorge um deren Wohlbefinden alarmierten die aufmerksamen Nachbarn schließlich das Ordnungsamt, welches die Polizei einschaltete. Die Beamten aus NRW stehen nun vor einem Rätsel.

NRW: Drei Leichen in Haus entdeckt

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei den drei Leichen um die Bewohnerin (95) des Einfamilienhauses sowie ihre Tochter (63) und deren Lebensgefährten (69) handelt. Die Hintergründe des Vorfalls seien bislang noch völlig unklar. Gibt es Hinweise auf ein Verbrechen? Oder steckte ein Unfall hinter dem Tod der Familie?

Eine Obduktion der Leichen soll mehr Aufschluss über die Identität der Verstorbenen und die bislang völlig unklare Todesursache geben. Die Kriminalpolizei Mönchengladbach hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen.

Polizei hält sich nach Leichen-Fund in NRW bedeckt

Auf Nachfrage von DER WESTEN ließ ein Sprecherin der Polizei offen, ob es Hinweise auf ein Verbrechen gegeben habe. Die Polizei erhofft sich durch die Untersuchungen aus der Rechtsmedizin entscheidende Hinweise, die zur Aufklärung des Falls beitragen können. Wann mit den Ergebnissen der Obduktion zu rechnen ist, konnte die Polizeisprecherin nicht benennen.

Bei dem Fundort der Leichen handelt es sich um eine Doppelhaushälfte in einem Wohngebiet im Stadtteil St. Tönis. Am Dienstagmorgen erinnern noch drei rote Siegel an der Haustür an den Einsatz der Polizei am Vortag. (mit dpa)