NRW: Sparkassen-Kunden müssen bangen – jetzt wird es plötzlich ernst

Erst am Dienstag (20. Februar) ließ die Postbank die Bombe platzen. Rund 250 Filialen werden schon bald geschlossen werden – Kunden des Geldinstituts müssen sich künftig für ihre Bankgeschäfte etwas einfallen lassen, wenn sie diese persönlich im Geschäft abwickeln wollen (hier mehr dazu).

Doch das Bankensterben macht auch vor der Konkurrenz nicht halt. So zeichnet ein Sparkassen-Verband aus NRW jetzt ein düsteres Bild. In der Region werden immer weiter Filialen verschwinden. Für NRW-Kunden der Sparkasse herrscht jetzt bittere Gewissheit.

Sparkasse in NRW vor Schließungs-Hammer

Allein zum Jahreswechsel 2024 wurden laut Informationen der „Bild“ allein 1.052 Geschäftsstellen in der Region Westfalen-Lippe (NRW) geschlossen. Damit zählt die Sparkasse in diesem Jahr rund 4,6 Prozent weniger Filialen als noch im Jahr 2023. Davon seien nicht nur Filialen mit Sparkassen-Beratern betroffen, sondern auch reine Automaten-Standorte.

Auch im Rheinland sind die Sparkassen-Filialen immer rarer gesät. Von ursprünglich 965 Geschäften und Automaten sind mittlerweile nur noch ein Drittel weniger existent; zum Jahresende 2023 hatte sich die Anzahl auf 919 dezimiert. Tendenz der Schließung nicht nur im Bundesland, sondern bundesweit steigend. Doch warum nimmt das Bankensterben in NRW kein Ende?

DAS ist der Hauptgrund fürs Bankensterben

„Filialen dienen heute zumeist eher der persönlichen Beratung, beispielsweise bei der Wertpapierberatung oder bei einer Baufinanzierung“, sagte ein Sprecher des westfälisch-lippischen Sparkassenverbandes gegenüber der „Bild“. „Diese wird aber nicht jeden Tag benötigt.“

Denn viele Konto-Inhaber wickeln ihre Bankgeschäfte heute überwiegend online ab, ein Gang zur nächsten Filiale ist für viele nicht mehr notwendig. Doch gerade für Menschen auf dem Land oder ältere Kunden, die sich in Sachen Online-Banking schwer tun, bedeutet das gravierende Folgen. Aber auch die zunehmende Zahl der Geldautomaten-Sprengungen spiele eine große Rolle bei der Schließungswelle der Sparkasse und anderer Geldinstitute. Kunden müssen sich künftig also noch wärmer anziehen – und eventuell sogar einen Banken-Wechsel in Betracht ziehen, wenn sie auf die persönliche Beratung nicht verzichten wollen.