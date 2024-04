Deutsche Bahn in NRW zieht die Reißleine – Kunden müssen schwer einstecken

Urlaubsreisen mit dem Zug sind beliebt wie nie zuvor – nicht zuletzt wegen des Deutschlandtickets. Auch bei der Deutschen Bahn in NRW ist die Nachfrage nach Bahnreisen in die Schweiz und in die Niederlande groß.

+++ Deutsche Bahn in NRW macht es offiziell – Passagiere schauen genau hin +++

Der ICE von Basel nach Amsterdam, der durch NRW rollt, ist eine bequeme und beliebte Verbindung für Reisende aus dem Ruhrgebiet und Umgebung. Ist? Nein: war. Denn nun stehen Einschränkungen bevor, die auch die Deutsche Bahn in NRW betreffen.

Deutsche Bahn in NRW: Verbindung in die Niederlande gekappt

Die direkte ICE-Verbindung von Basel nach Amsterdam, die durch Nordrhein-Westfalen führt, soll eingestellt werden – zumindest vorübergehend. Diese Entscheidung wirkt sich auch auf Reisende aus NRW aus, die gerne die Bahn für ihre Urlaubstrips nutzen. Die Gründe hierfür sind vielfältig, darunter langfristige Bauarbeiten, die den Zugverkehr stören. Insbesondere Abschnitte zwischen Frankfurt und Mannheim sowie zwischen Arnheim und Duisburg sind betroffen.

+++ NRW-Wahrzeichen macht US-Amerikaner fassungslos – „Gibt es das immer noch?“ +++

Die Auswirkungen werden sich ab dem 16. Juli bemerkbar machen. Tagsüber wird der ICE von Basel nach Amsterdam nicht mehr fahren. Allerdings soll eine Nachtverbindung erhalten bleiben, vermutlich während der Ruhezeiten der Bauarbeiten. Dies betrifft auch die Bahn in NRW, die sich nun mit Alternativen auseinandersetzen muss, um den Reisenden weiterhin eine angemessene Mobilität anzubieten.

Strecke Basel-Amsterdam komplett vor dem Aus?

Wie „ruhr24“ berichtet, spielt auch die Überlegung der Deutschen Bahn eine Rolle, die Verbindung von Basel nach Amsterdam gar nicht mehr zu betreiben. Stattdessen wird über eine mögliche Schnellverbindung von Amsterdam nach München diskutiert. Diese Entwicklungen zeigen, dass nicht nur die Reisenden aus NRW von den Veränderungen betroffen sind, sondern dass auch überregionale strategische Überlegungen innerhalb der Deutschen Bahn eine Rolle spielen.

Die Deutsche Bahn in NRW arbeitet jedoch daran, den Zugausfall für die Reisenden so gut wie möglich zu kompensieren. Es wird erwartet, dass spätestens mit Abschluss der Bauarbeiten wieder Züge zumindest bis nach Frankfurt fahren. Auch werden Alternativen geprüft, um die Verbindung von NRW in die Niederlande aufrechtzuerhalten.

Mehr News:

Die Zugverbindung von den Niederlanden in die Schweiz hat eine lange Tradition, die fast 100 Jahre zurückreicht. Für viele Reisende war diese Strecke ein wichtiger Bestandteil ihrer Urlaubsplanung. Auch die Deutsche Bahn in NRW ist bestrebt, die Mobilität ihrer Kunden aufrechtzuerhalten, und hofft auf eine zukünftige Rückkehr der direkten ICE-Verbindung von Basel nach Amsterdam.