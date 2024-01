NRW: Sparkasse mit drastischer Maßnahme – 22 Filialen werden dicht gemacht

Jeder Verbraucher legt bei der Wahl seiner Bank auf verschiedene Faktoren wert. Einigen sind die Anzahl der Bankautomaten wichtig, andere achten auf hohe Zinsen und wieder andere ist ein lokaler Ansprechpartner in einer Filiale besonders wichtig. Auf wen letzteres zutrifft und Kunde bei der Sparkasse ist, muss sich in NRW nun umstellen.

Denn in NRW werden gleich 22 Sparkassen-Filialen auf einen Schlag dicht gemacht. Das Bankinstitut setzt stattdessen auf ein neues Konzept.

NRW: Sparkasse macht HIER 22 Filialen dicht

„Die Sparkasse Köln-Bonn stellt ihr Filialnetz neu auf. Es soll moderner und flexibler gestaltet werden. Persönliche Nähe ist dabei unverändert ein wichtiges Kriterium“, heißt es in einer Pressemitteilung. Übersetzt bedeutet das jedoch auch, dass dafür 22 Filialen dicht machen müssen. Anstelle der Filialen sollen Filialbusse eingesetzt werden. Die bereits bestehende Busflotte solle um vier weitere Fahrzeuge erweitert werden. Für Bonn betrifft das sechs Standorte: Bonn-Südstadt, Dransdorf, Endenich, Johanneskreuz, Mehlem, Pützchen. In Köln sind es sogar 16 Filialen.

Diese 16 Filialen sollen in Köln mobiler werden:

Bocklemünd/Mengenich

Deutz

Dünnwald

Eil

Höhenhaus

Humboldt

Mauenheim

Neubrück

Poll

Rath/Heumar

Riehl

Rondorf

Sürth

Sülz

Widdersdorf

Worringen

Gegenüber dem „Express“ nannte Ulrich Voigt, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Köln-Bonn, weitere Details: „Die jeweiligen Sparkassen-Busse werden zweimal in der Woche für zwei Stunden vor Ort sein“, verspricht das Unternehmen. „Die mobilen Filialen werden für Kundinnen und Kunden gut erreichbar an einem zentralen Platz im Stadtteil oder auf dem Wochenmarkt stehen.“

Die Sparkasse KölnBonn setzt bei ihrer Filialmodernisierung vier zusätzliche Sparkassen-Busse als Mobile Filialen ein. Foto: Sparkasse KölnBonn

DAS ist geplant

Das Modell ist nicht komplett neu, denn in Köln gibt es beispielsweise schon in Weidenpesch, Bilderstöckchen, Ossendorf, Ostheim, Brück, Merkenich, Zündorf, Langel, Longerich, Roggendorf/Thenhoven, Lindweiler, Fühlingen, Junkersdorf und Porz-Ensen-Westhove mobile Filialen. Zu dem Service in den Bussen gehört das Abheben von Bargeld, das Ausdrucken von Kontoauszügen und die Beratung durch Mitarbeiter.

Doch das ist noch nicht alles. Ab Juli sollen sich an drei lokalen Standorten zudem die Öffnungszeiten verlängern. Wie „Express“ verrät, soll es sich dabei um die Filialen Neumarkt und die Filialdirektion Porz sowie in Bonn die Filialdirektion Friedensplatz handeln. Von montags bis samstags ist dort zukünftig von 9 Uhr bis 19 Uhr geöffnet.