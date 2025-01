Tragödie an NRW-Bahnhof: Mädchen von Zug erfasst – sie war auf der Flucht

Schreckliche Szenen am Sonntagmorgen (5. Januar) in Siegburg (NRW). Am dortigen Bahnhof ist eine Teenagerin (15) um 6.26 Uhr von einem Zug erfasst.

Bisherigen Ermittlungen zufolge wollte die 15-Jährige vor einer Ticket-Kontrolle wegrennen. Dann passierte es.

Zug-Unglück in NRW: Mädchen in Lebensgefahr

Schon rund 40 Minuten vor dem Unglück meldeten sich die Zugbegleiter des ICE 618 bei der Bundespolizei. Sie hatten die Minderjährige ohne Ticket im Zug erwischt und erkundigten sich bei den Beamten nach ihren Personalien. Dabei teilte sie auch die Ankunftszeit des Zuges um 6.26 Uhr in Siegburg mit.

++ Unwetter-Wahnsinn mit Schnee und Glätte in NRW – Deutsche Bahn mit massiven Problemen ++

Als der Zug am Bahnsteig der NRW-Stadt einfuhr, nutzte die Teenagerin die Gelegenheit zur Flucht. Die Zugbegleiter mussten mit ansehen, wie das Mädchen von Gleis 3 über den Bahnsteig bis zu Gleis 1 rennen wollte. In ihrer Panik übersah die Minderjährige offenbar einen gerade ausfahrender Zug der Linie S12.

++ Bluttat in NRW: Mann in den Kopf geschossen ++ Polizei jagt Teenager ++ Warnung an Bevölkerung ++

Der Lokführer leitete sofort eine Notbremsung ein, doch es war zu spät. Das Mädchen wurde von der S-Bahn erfasst und auf die Gleise geschleudert. Dabei erlitt das Unfallopfer schwere Kopfverletzung und schwebt nach Angaben der Polizei in Lebensgefahr.

NRW-Bahnhof zeitweise gesperrt

Kurz danach erreichten Beamte der Bundespolizei den Unglücksort. Sie hatten den Unfall selbst nicht beobachten, leisteten aber sofort Erste Hilfe, bis die ersten Rettungskräfte eintrafen. Für die Rettungsarbeiten musste der NRW-Bahnhof etwas mehr als eine Stunde lang gesperrt werden.

Mehr Themen:

Während die 15-Jährige auf schnellstem Wege ins Krankenhaus transportiert wurde, musste auch der Lokführer der S-Bahn medizinisch betreut werden. Er konnte seinen Dienst nicht fortführen.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen zum Unglückshergang aufgenommen. Aufnahmen einer Videoüberwachung am Siegburger Bahnhof können dabei nach Angaben der Beamten nicht helfen. Dafür war es zum Zeitpunkt des Unglück zu dunkel und die Kamera zu weit vom Ort des Geschehens entfernt.