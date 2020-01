NRW: SEK-Einsätze in mehreren Ruhrgebiets-Städten – dieser Porsche auf offener Straße wirft Fragen auf

Herne. Polizei-Großeinsatz am Dienstag in NRW: Wie ein Sprecher der Polizei Hagen gegenüber DER WESTEN bestätigte, waren Spezialeinsatzkommandos (SEK) am frühen Morgen gleich in mehreren Städten im Einsatz.

Hintergrund sind Ermittlungen gegen eine Rockervereinigung aus Hagen.

Unter anderem kam es an der Scharnhorststraße in Herne gegen 5.45 Uhr zu einem SEK-Zugriff. Hier wurden zwei Männer festgenommen. Fotos vom Einsatzort zeigen einen dunklen Porsche Cayenne. Der Zustand des Autos wirft Fragen auf.

SEK-Einsätze in NRW: Zerstörter Porsche wirft Fragen auf

Der Luxus-SUV stand nach dem SEK-Zugriff in Herne mitten auf der Straße. Nahezu alle Scheiben des Wagens waren eingeschlagen.

Wem das Auto gehört und warum es derartig zerstört ist. Darüber liegen derzeit keine Informationen vor.

Gepanzertes Fahrzeug in Dortmund

Fest steht: Das SEK war vor dem Morgengrauen auch in Wuppertal, Dortmund, Gelsenkirchen, Schermbeck (Landkreis Wesel), Schwerte und Castrop-Rauxel im Einsatz. In Dortmund gingen die Beamten mit einem gepanzerten Fahrzeug vor, um ein Tor zu öffnen. Danach arbeiteten sich die Einsatzkräfte zur Zielwohnung vor.

Bei den Durchsuchungsmaßnahmen in den einzelnen Wohnungen in NRW sicherten die Polizisten zahlreiche Beweismittel. Auch eine halbautomatische Schusswaffe wurde sichergestellt. Insgesamt wurden am Morgen sechs Personen festgenommen. Sie alle stehen im Verdacht der höheren Führungsebene des Rockerclubs in Hagen anzugehören.

Rockerkrieg in Hagen

Hintergrund der Durchsuchungen ist ein seit Jahren andauernder Rocker-Krieg zwischen den Bandidos und Freeway Riders in Hagen. Mehr dazu liest du hier >>> Die Bandidos sollen sich im Frühjahr aufgelöst haben, um sich danach wieder neu aufzustellen.

Die Polizei ermittelte gegen die Rocker wegen Waffenhandels und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Bei dem Einsatz in NRW waren am Dienstag rund 240 Polizisten im Einsatz.

Entführung auf offener Straße

Zuletzt hatte eine Entführung vor einer Spielhalle in Hagen für Aufsehen gesorgt. Das Opfer ging anschließend zur Polizei und gab an, in dem Vereinsheim einer Rockervereinigung in Hagen erpresst worden zu sein.

Ob die Zugriffe am Morgen im Zusammenhang mit der Entführung stehen, wollte der Polizeisprecher nicht bestätigen. (ak)