NRW: Frauen-Leiche im Hinterhof entdeckt ++ Verdächtiger geschnappt

Entsetzlicher Fund in Schwelm (NRW)! Am Mittwochnachmittag (28. Februar) hat ein Anwohner in einem Hinterhof eins Mehrfamilienhauses eine leblose Frau entdeckt. Sofort alarmierte er die Rettungskräfte, die noch vor Ort versuchten, die Schwelmerin wiederzubeleben. Ohne Erfolg.

Die Frau starb noch vor Ort. Nach ersten Informationen der zuständigen Polizei Hagen und Staatsanwaltschaft handelt es sich um eine 50-Jährige. Die genauen Umstände, wie die Frau aus Schwelm so schwer verletzt werden konnte, dass sie wenig später verstarb, sind noch unklar. Die Ermittler gehen aber nach ersten Ermittlungen von einem Tötungsdelikt aus. Einen Tag später vermelden die Beamten eine Festnahme.

NRW: Polizei mit schrecklichem Verdacht

Was ist in dem Schwelmer Hinterhof bloß geschehen? Mit dieser Frage beschäftigt sich die die Polizei nach dem Notruf aus der Moltkestraße am Mittwoch gegen 16.20. am Mittwochabend angab, ließen die „Gesamtumstände“ schnell auf ein Tötungsdelikt schließen. Daraufhin nahm eine Mordkommission der Hagener Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

+++ Duisburg: Kinder nahe Grundschule verletzt ++ Verdächtiger in Haft +++

Nach einer Obduktion der Leiche teilten die Behörden am Donnerstag mit, dass die 50-Jährige in Folge mehrerer Stich- und Schnittverletzungen gestorben ist. Die Mordkommission konnte schnell einen Tatverdächtigen ermitteln.

In Schwelm (NRW) wurde am Mittwochnachmittag eine Frauenleiche entdeckt. Foto: Alex Talash

Festnahme nach Tötungsdelikt

Dabei handelt es sich um den getrennt lebenden Ehemann (48) der Getöteten. Dieser ließ sich von der Polizei in der Nacht auf Donnerstag widerstandslos festnehmen. Der 48-Jährige sitzt nun wegen des Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft.

Diese Themen und News aus NRW könnten dich auch interessieren:

Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar. Die Ermittlungen der Mordkommission dazu dauern an.