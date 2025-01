In dieser NRW-Stadt kriegen die Bewohner nachts kein Auge zu – es ist nicht Köln oder Düsseldorf!

Dass das Thema Schlaf nicht zu unterschätzen ist, merken viele Menschen immer wieder, wenn sie sich müde und schlecht gelaunt durch den Tag schleppen. Denn in vielen Städten hoffen die Bewohner vergeblich auf erholsame Nächte und sehen sich vielfach mit einer schlechten Schlafqualität konfrontiert.

Auch viele Menschen in NRW können davon ein leidvolles Lied singen. Eine Untersuchung enthüllte jetzt sogar, in welcher NRW-Stadt die Bewohner am miesesten schlafen. Es ist weder Köln, noch Düsseldorf oder gar Gelsenkirchen.

HIER gibt es die größten Schlafprobleme

Die Experten der Online-Arztpraxis „Zava“ hatten es sich Anfang des Jahres zur Aufgabe gemacht, herauszufinden, wo in Deutschland sich die Menschen am meisten Sorgen um ihren Schlaf machen. Dabei stellten sie einen Vergleich zwischen den Google-Suchverläufen zu schlechtem Schlaf aller deutschen Großstädte mit einer Einwohneranzahl von über 300.000 Bewohnern an – mit deutlichem Ergebnis.

+++ Wetter in NRW: Minus 12 Grad? Jetzt droht die „Kältewand“ +++

Denn vor allem in Frankfurt am Main googeln die Menschen am häufigsten Schlafthemen. Vor allem die Stichwörter „Schlafstörung“, „Schlaflosigkeit“ oder „Schlafprobleme“ wurden hier zum Jahresanfang mit über 2600 Suchanfragen pro 100.000 Einwohnern am häufigsten gesucht. Weit abgeschlagen dahinter folgten auf Platz zwei Leipzig und auf Platz 3 München. Aber welche Stadt stach in NRW heraus?

NRW: Hier kriegt kaum einer ein Auge zu

Es sind weder die NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf, noch der Nachbar Köln. Denn tatsächlich sollen die meisten Menschen aus Münster unter Schlafproblemen beziehungsweise Schlafstörungen leiden, wie die Untersuchung ergab. Über 1.700 Menschen suchten im Januar diesen Jahres nach einer Lösung, um ihre Schlafqualität zu verbessern.

Weitere Themen aus NRW haben wir hier für dich zusammengefasst:

Am wenigsten Sorgen machten sich Menschen dagegen aus der NRW-Stadt Wuppertal Sorgen um ihren Schlaf, dicht gefolgt von Bielefeld und den Ruhrgebietsstädten Dortmund und Essen. Auch in Bonn, Köln oder Duisburg klagte man wider Erwarten über keinerlei Schlafprobleme.

Ein Tierheim aus NRW meldet sich jetzt ebenfalls mit einer unglaublichen Nachricht zu Wort. Denn nachdem Pfleger den Inhalt eines Pakets überprüften, kamen sie aus dem Jubel kaum mehr heraus. Was hatten sie nur in dem Päckchen entdeckt? Das erfährst du in diesem Artikel >>>.