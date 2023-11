NRW: HIER gibt es die angeblich schärfste Currywurst der Welt – auch Promis beweisen Mut

Egal, ob im Fußballstadion, auf Konzerten, oder beim Shoppen – die Currywurst ist der absolute Imbiss-Klassiker, wenn es um den kleinen Hunger zwischendurch geht. Im Ruhrgebiet gibt es einen Laden, in dem man nicht nur in NRW, sondern weit über die Landesgrenzen hinaus die schärfste Currywurst der Welt probieren kann. Auch einige Promis haben bereits ihren Mut bewiesen und gelitten.

NRW: Diese Promis haben sich dem Schärfe-Test bereits gestellt

Die Welt blickt in Richtung NRW – genauer gesagt auf Wanne-Eickel. Hier soll man sie nämlich kriegen – die schärfste Currywurst der Welt. An der Heidstraße, fünf Kilometer von Röhlinghausen entfernt, geben Flammen und Totenköpfe an der Fensterscheibe einen ersten Hinweis darauf, was passiert, wenn man sich in „Die Currywurst“ hinein wagt. So unscheinbar heißt nämlich der NRW-Imbiss, in dem Gäste sich einer Schärfe von bis zu 16 Millionen Scoville stellen können (wir berichteten).

„Der Wert gibt an, wie viel Capsaicin in einer Chili oder einer Soße enthalten ist. Das ist der Stoff, der für die Schärfe in der Paprikafrucht verantwortlich ist“, erklärt der „Westfälische Anzeiger“. Wer testen möchte, wie schärferesistent er tatsächlich ist, wird zuvor jedcoh erstmal beraten. Die Currysauce ist hausgemacht und in immerhin sechs verschiedenen Schärfestufen probierbar. Die „mildeste“ Sauce verzeichnet jedoch auch bereits 10.000 Scoville.

Die schärfste Currywurst der Welt ist nicht nur interessant für jene, die nach einer neuen ausgefallenen Herausforderung suchen, mit der sie vor Freunden und Familie punkten können. Auch Promis zieht es in den kleinen Imbiss nach NRW. Komikerin Hazel Brugger und Komiker Lutz Van der Horst, beide bekannt aus der ZDF-Satiresendung „Die Heute Show“, haben sich dem Schärfe-Test gestellt. Im Rahmen eines Wettbewerbs, den „Die Currywurst“ regelmäßig anbietet, haben sich die beiden gemessen.

Wichtig ist: Vor dem Verzehr muss eine Verzichterklärung unterschrieben werden. Immerhin ist nicht ganz auszuschließen, dass durch das extrem scharfe Essen gesundheitliche Folgen entstehen können.