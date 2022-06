NRW: Drama im Rhein! Ehemann geht schwimmen und taucht nicht wieder auf ++ Leiche in Niederlanden gefunden

Rees. Suchaktion am Rhein. Am Samstag wollte ein Mann (63) aus NRW mit seiner Ehefrau und zwei weiteren Personen einen sonnigen Tag am Rhein verbringen. Doch was so schön klang, wurde zum Alptraum.

Der Mann aus Hamm (NRW) ging in Rees im Rhein schwimmen, tauchte danach aber nicht wieder auf. Am Montagmittag dann die Meldung, dass eine Leiche gefunden wurde.

In NRW ist ein Mann im Rhein schwimmen gegangen. Und nie wieder aufgetaucht (Symbolbild). Foto: IMAGO / Rupert Oberhäuser

NRW: Drama im Rhein! Mann wird vermisst

Wie die Polizei Rees am Montag mitteilte, soll der 63-Jährige am Samstag gegen 17.15 Uhr zum Baden ins Wasser gegangen sein, rheinaufwärts eine Buhne umschwommen haben und anschließend außer Sichtweite geraten sein. Zunächst suchten seine Frau und die Begleiter den Mann selbst, doch die Suche blieb erfolglos. Deshalb riefen sie schließlich den Notruf.

Was mit dem Mann passiert ist, ist noch unklar. Da der Rhein aber für seine Strömungen bekannt ist, ist es leider möglich, dass der Schwimmer unter Wasser gezogen wurde.

Sowohl die Polizei, Wasserschutzpolizei, Feuerwehr und DLRG als auch ein Polizeihubschrauber beteiligten sich an der Suche – bis jetzt jedoch vergebens.

Polizei findet Leiche in den Niederlanden

Am Montagvormittag wurde laut Polizei im niederländischen Pannerden in einem Kanal ein Leichnam aufgefunden. Noch ist nicht klar, ob es sich dabei um den 63-Jährigen aus Hamm handelt. Die Kriminalpolizei hat die Maßnahmen zur Identifizierung bereits eingeleitet. (jhe)