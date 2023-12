NRW: Rewe-Kunden stehen vor leeren Regalen – das steckt dahinter

Weihnachten steht vor der Tür und bei Rewe und vielen weiteren Supermärkten tummeln sich die Kunden um die letzten Besorgungen zu machen. Umso ärgerlicher ist es jedoch, wenn dir die letzten Zutaten für das Weihnachtsmahl fehlen und du vor leeren Regalen stehst und einfach nicht das findest, was du brauchst. So geht es zumindest den Kunden, die aktuell in den Rewe-Filialen in NRW versuchen ganz normal ihre Einkäufe zu erledigen. Doch wie kommt das?

Kunden, die in den letzten Tagen einkaufen waren, mussten sich warm anziehen und das keinesfalls wegen dem Wetter in NRW. Vielmehr stellten sie die Umstände im Supermarkt vor eine enorme Geduldsprobe. Auch wenn die leeren Regale in den Rewe-Filialen zumindest in einer Stadt in den vergangenen Monaten keine seltene Erscheinung war, so sind sie für Kunden trotzdem ärgerlich.

NRW: Rewe-Filialen vom Streik betroffen

Eins steht fest: Hamsterkäufe, wie es zu Zeiten der Corona Pandemie der Fall war, sind nicht Schuld an der prekären Lage der Rewe-Kunden in NRW. Auch Lieferengpässse bedingt durch den Ukraine-Krieg sind nicht der Grund für die leeren Regale. Stattdessen hält ein anderer Auslöser die Kunden auf Trapp.

Gerade zum Weihnachtsgeschäft, wo der Umsatz boomt, sind die Regale in den Rewe-Märkten einer Stadt in NRW leer. Seit Dienstagmorgen (12. Dezember) streiken die Beschäftigten in vielen Filialen in Dortmund, vor allem in den Lagern, und laut der Gewerkschaft ver.di ist auch so schnell kein Ende in Sicht.

13 Prozent mehr Lohn fordert die Gewerkschaft. Zudem soll bereits im kommenden Jahr erneut über einen Nachschlag verhandelt werden. Leere Regale aufgrund des Streiks sind in der Stadt in NRW in den vergangenen Monaten keine Seltenheit gewesen. Bislang konnte fehlende Ware meist aus anderen Lagern angefordert werden, ob das in den kommenden Tagen ebenfalls gewährleistet werden kann ist bislang unklar.