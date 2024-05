NRW: Todes-Drama auf der Weser! Wasserski-Fahrerin stürzt in Fluss – und stirbt

Tödliches Unglück auf der Weser in NRW! Am Samstagvormittag (25. Mai) ist eine 61-jährige Wasserski-Fahrerin tödlich verunglückt. Sie war auf der Höhe Petershagen (Kreis Minden-Lübbecke) ins Wasser gestürzt, nachdem sie mit ihrem Ehemann (67) auf dem Gewässer unterwegs war. Plötzlich war sie bewusstlos.

Ihr Mann, der das Sportboot gefahren war, an dem die bewusstlose Frau hing, wendete umgehend und zog sie an Land. Doch die Reanimationsversuche am Ufer der Weser (NRW) blieben erfolglos. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der 61-Jährigen feststellen, wie die Polizei Duisburg am Montag (27. Mai) bekannt gab.

NRW: Todesursache noch unklar

Noch sind die Hintergründe des schrecklichen Unglücks vollkommen unklar. Neben den Rettungskräften, die die verunglückte Wassersportlerin noch vor Ort versuchten zu reanimieren, waren auch Kräfte der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke und der Wasserschutzpolizei (WSP) im Einsatz.

Die Zentrale Kriminalkommissariat der WSP hat die Ermittlungen aufgenommen. Mutmaßlich könnte ein internistischer Notfall die Ursache für den plötzlichen Tod der Frau im NRW-Fluss gewesen sein. Weitere Details gaben die Ermittler bislang noch nicht bekannt.

Weiterer Fall erschüttert NRW!

Auch in Ennepetal im Ruhrgebiet laufen derzeit die polizeilichen Ermittlungen auf Hochtouren. Am Sonntag (26. Mai) hatte eine Spaziergängerin eine schreckliche Entdeckung in einem Wald gemacht. Auf dem Weg fand sie plötzlich eine Frauenleiche.

