In dieser NRW-Stadt parkst du am günstigsten – sie liegt im Ruhrpott!

Na, das war ja nicht unbedingt zu erwarten! Wer in NRW parken will, muss entweder lange suchen oder viel zahlen. Autofahrer haben es inzwischen ohnehin schwer, sie gelten als Buhmänner (oder -frauen). Kein Wunder, dass die Politik das zum Anlass nimmt und sie immer mehr und stärker zur Kasse bittet.

Mit insgesamt steigenden Lebenshaltungskosten steigt ohnehin der Druck für Autofahrer und besonders für Pendler, in größeren Städten erschwinglich zu parken. Nicht zuletzt forderte die Deutsche Umwelthilfe noch höhere Gebühren in Deutschland, verweist auf Paris, wo das Parken bald unfassbare 225 Euro für sechs Stunden kosten soll. Das ist nicht zu vergleichen mit dieser NRW-Stadt, in der du am günstigsten parkst – sie liegt im Ruhrpott!

In dieser NRW-Stadt parkst du am günstigsten

Der Versicherungsriese Allianz Direct führte eine Studie durch, um herauszufinden, in welchen deutschen Städten die meisten kostenfreien Parkplätze liegen. Tatsächlich schneidet innerhalb NRW das Ruhrgebiet richtig stark ab. Der höchste Anteil an Parkplätzen in NRW, die Autofahrer kostenlos nutzen können, liegt in Hamm. Hier sind rund 42 Prozent aller Parkplätze komplett kostenfrei.

Dahinter kommt schon die erste Pottstadt: Mülheim. Dort gibt es 632 Parkplätze, davon sind satte 220 kostenfrei. Das wiederum entspricht einem stolzen Anteil von rund 35 Prozent. Stark! Und auch Essen schneidet in einer Kategorie richtig stark ab: Die höchste Anzahl an kostenlosen Parkplätzen überhaupt verzeichnet die Einkaufsstadt.

Ruhrgebiet-Städte oben dabei

Hier gibt es 1.279 Parkplätze ohne Gebühren. Das allerdings entspricht trotzdem gerade mal 29 Prozent der gesamten Parkplätze im Stadtgebiet, ein Großteil kostet also Geld – bedeutet „nur“ Platz 6 für Essen. Mit 4.403 Parkplätzen hat Essen allerdings auch die höchste Parkkapazität im Ranking.

Die zweithöchste Gesamtzahl an Parkplätzen ohne Gebühren befindet sich in Dortmund. Hier können Autofahrer und Pendler ihr Fahrzeug laut der Allianz Direct-Studie auf 1.121 Plätzen kostenfrei parken. Schön also, dass der Pott für Pkw-Nutzer eine gute Figur abliefert…