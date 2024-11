NRW: Dieses bekannte TV-Gesicht will Oberbürgermeister werden – das steckt dahinter

Er zählt zu den berühmtesten forensischen Biologen, ist Stammgast in Fernsehsendungen und gefragter Podcaster. Nun will der gebürtige Bayer die Kommunalpolitik in NRW gehörig aufmischen. Allerdings hatte er sich bereits 2025 um das Amt des Oberbürgermeisters beworben und damals 7,2 Prozent der Stimmen erhalten.

Damit landete er abgeschlagen auf dem dritten Platz hinter der parteilosen Oberbürgermeisterin Henriette Reker und dem SPD-Kandidaten Jochen Ott. Nun versucht es der Star erneut – zur Freude seiner Fans.

NRW: Promi möchte Oberbürgermeister werden

„Ich mag dich und ich denke, es wäre eine Bereicherung“, lautet ein Argument für die Kandidatur des Promis. Tatsächlich veröffentlichte die Satireseite „Die Partei“ bereits am 30. Oktober 2024 ein Video, in dem sich „Dr. Made“ offiziell als Oberbürgermeister für NRW nominieren lassen will.

Doch wer ist dieser ominöse Doktor? Die Rede ist von Dr. Mark Benecke, der nicht nur Biologie und Psychologie (Nebenfach) studiert, sondern auch eine polizeitechnische Ausbildung absolviert hat. Immer wieder wird er als Experte gerufen, um biologische Spuren bei Gewaltverbrechen mit Todesfolge zu untersuchen. Daneben ist er auch noch Vorsitzender des NRW-Landesverbandes seiner Partei.

„Wählt ihn“: Star erhält große Fan-Begeisterung

Übrigens: In dem Instagram-Video stellte er sich nicht nur zur Wahl, sondern präsentierte auch gleich seine Änderungsvorschläge. So soll die Kölner Oper in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden. Außerdem sollen die Straßen nur noch mit Kölnisch Wasser gereinigt werden.

Es verwundert kaum, dass bereits viele Menschen auf den Post reagiert haben – und zwar positiv! So schrieb ein User: „Wählt ihn!“ Und ein anderer meinte sogar: „Wenn das klappt, bin ich auch bereit, nach Köln zu ziehen.“

Und auch der Star scheint sich zu freuen, so betonte er in dem Instagram-Video immer wieder: „Ich werde Oberbürgermeister“. Auch ist er sich sicher, dass er „der Bürgermeister der Herzen war“.