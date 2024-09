NRW: Obdachloser liegt schlafend im Zelt – plötzlich zündet ihn ein Unbekannter an!

Was für eine hinterhältige Attacke! In der NRW-Großstadt Köln kam es am späten Dienstagabend (17. September) zu einem Angriff auf einen Obdachlosen. Dieser hatte sich zum Schlafen in sein Zelt im Hiroshima-Nagasaki-Park im Stadtteil Neustadt-Süd gelegt, als er merkte, dass sein Zelt anfing zu brennen.

NRW: Obdachloser rettet sich aus brennendem Zelt

Wie der Obdachlose gegenüber der Polizei Köln angibt, hatte er sich am Dienstag gerade zum Schlafen in sein Zelt im Hiroshima-Nagasaki-Park gelegt, als er gegen 23.30 Uhr das Feuer bemerkte. Der 63-jährige Mann konnte sich aus dem Zelt retten, erlitt dabei allerdings leichte Verletzungen.

Rettungskräfte brachten ihn mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Polizei Köln geht von einer vorsätzlichen Brandstiftung durch Unbekannte aus – wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes wurde eine Mordkommission eingerichtet.

NRW: Sorgte ein Streit für Brand-Attacke?

Die Ermittler der Polizei Köln sollen Hinweise darauf haben, dass der 63-Jährige vor der Brand-Attacke Streit mit einem anderen Obdachlosen gehabt haben soll. Daher suchen die Beamten Zeugen, die Unruhe oder eine Auseinandersetzung im Hiroshima-Nagasaki-Park bemerkt haben oder Angaben zu Personen machen können, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten.

Immer wieder kommt es zu brutalen und feigen Angriffen auf Wohnungslose in ganz NRW. So wurde in Dortmund ein Wohnungsloser mitten in der Nacht von einer ganzen Gruppe attackiert, als er diese nach einer Zigarette fragte. Statt ihm zu helfen, machten sich die Männer über den 22-Jährigen lustig, fotografierten ihn außerdem. Dann kam es zur brutalen Eskalation, wie du hier lesen kannst.