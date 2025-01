NRW: Nachbarland greift durch – das müssen Touristen jetzt wissen!

Wer in NRW wohnt, der hat mit hoher Sicherheit schon einmal einen Abstecher in die Niederlande gemacht. Unser holländischer Nachbar zählt vor allem bei den Menschen in Westdeutschland zu einem beliebten Anlaufpunkt in Sachen Urlaub.

Jetzt gibt es jedoch eine Änderung in dem NRW-Nachbarland – und Touristen sollten sie kennen. Vor allem, wenn sie mit dem Auto durch das Land fahren. Wie die „Rheinische Post“ berichtet, hebt die Niederlande das Tempolimit auf ausgewählten Autobahnabschnitten wieder an! Die Änderung soll – nach drei Jahren – ab Mitte 2025 erfolgen.

Auf diesen Strecken gilt das neue Tempo-Limit

Das Land führt dann auf einigen Autobahnabschnitten erneut ein Tempolimit von 130 km/h ein. Zuvor lag die Begrenzung bei 100 km/h. Aber: Die neuen Regelungen gelten nicht für die gesamte Niederlande. Zunächst einmal geht es um drei Strecken: Die A7 – Abschlussdeich (Afsluitdijk), 44 Kilometer zwischen den Stevinschleusen und Lorentzschleusen, die A7 – Winschoten bis zur deutschen Grenze, 24 Kilometer, und die A6 – Lelystad-Nord bis zur Ketelbrücke, 18 Kilometer.

2020 wurden die Reduzierungen auf 100 km/h aus Umweltschutzgründen eingeführt, wie „t-online“ berichtet. Sie gelten jedoch nur von 6 bis 19 Uhr. Doch die Tempolimits kamen bei zahlreichen Autofahrern überhaupt nicht gut an. Deswegen folgte jetzt die (kleine) Rolle rückwärts. Ob es zu weiteren Tempolockerungen kommt, steht noch in den Sternen.

Höhere Strafen als in Deutschland

Wenn du in die Niederlande reist, dann solltest du dich unbedingt an die dort geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen halten, denn: Die Strafen sind höher als in Deutschland! So droht bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung ab 20 km/h (außerorts) ein Bußgeld ab 216 Euro! Innerorts sind es mindestens 240 Euro.

Bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung von über 30 km/h innerhalb und außerhalb geschlossener Ortschaften und über 40 km/h auf der Autobahn kannst du sogar eine Strafanzeige kassieren.