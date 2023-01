NRW: Grausiger Fund! Polizei entdeckt im Wald Leiche

Was für ein schrecklicher Fund am Sonntag (22. Januar)! Polizisten haben am Abend in einem Waldstück in Netphen im Kreis Siegen-Wittgenstein (NRW) eine Leiche gefunden.

Der Leichnam lag im Ortsteil Unglinghausen. Ob es sich dabei um einen Mann oder eine Frau handelte, will die Polizei noch nicht mitteilen.

NRW: Polizei findet Leiche im Wald

Auch über die Todesumstände und darüber, ob es Hinweise auf einen gewaltsamen Tod, einen Unfall oder einen Suizid gebe, schweigt die Polizei noch.

Die Kripo hat jetzt die Ermittlungen zur Identität und zur Todesursache aufgenommen. Weitere Details könnten zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekanntgegeben werden.