NRW: Entwarnung! Hinweis von Zeugen über Person im Kanal Fehlalarm

Großeinsatz in NRW! Nach einem Hinweis haben Polizei und Feuerwehr am Rhein-Herne-Kanal in Waltrop (Kreis Recklinghausen) nach einer mutmaßlich ins Wasser gefallenen Person. Polizei und Feuerwehr sind dabei mit einem Großaufgebot am Kanal unterwegs gewesen.

Es hatte Hinweise gegeben, dass „eine Person etwas ins Wasser geworfen hat.“ Gegenüber DER WESTEN konnte ein Polizeisprecher nicht ausschließen, dass es sich dabei um einen Menschen handelt.

NRW: Am Rhein-Herne-Kanal soll eine Person ins Wasser gestürzt sein. Fehlalarm! Foto: news4 Video-Line / Markus Wüllner

NRW: Hinweis entpuppt sich als Fehlalarm

„Das ist ein ganz vager Hinweis. Um das ausschließen zu können, suchen wir mit allem, was uns zur Verfügung steht“, so der Polizeisprecher weiter. Ein Polizeihubschrauber, Taucher und die Wasserschutzpolizei sind im Einsatz gewesen.

Gegen 13.30 Uhr ist die Suche eingestellt worden. Zuvor sind nach und nach die Taucher und die einzelnen Feuerwehr-Boote aus dem Einsatz entlassen worden. Ein Boot des Technischen Hilfswerks hat den Bereich mit einem speziellen Sonar noch einmal gründlich abgesucht.

An der von Zeugen beschriebenen Stelle haben Taucher glücklicherweise nur einen „abfall-ähnlichen Gegenstand“ gefunden. Alle Absperrungen sin inzwischen aufgehoben worden.