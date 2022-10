NRW: Mann liefert sich wilde Verfolgungsjagd mit Polizei – mit dramatischem Ende

Wilde Verfolgungsjagd mit dramatischem Ende in NRW! Ein 27-Jähriger verursachte auf der Flucht vor der Polizei einen heftigen Unfall.

Am Sonntagabend (16. Oktober) meldete ein Mann in Arnsberg (NRW) seinen Citroen Berlingo als gestohlen. Ein 27-Jähriger klaute das Fahrzeug – und lieferte sich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Auf der BAB 46 verursachte er schließlich einen Unfall.

NRW: Mann verletzte sich bei Unfall schwer

In Olsberg fuhr der Arnsberger mit hoher Geschwindigkeit von der Autobahn weiter über die B480 Richtung Winterberg. Sieben Polizei-Fahrzeuge waren an der Verfolgung beteiligt. Im Bereich Steinhelle verlor der Fahrer gegen 23 Uhr bei hoher Geschwindigkeit offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug – und schlug am Straßenrand in einer Böschung in einen Baum ein.

Er befreite sich selbst aus dem Fahrzeug. Die Polizei nahm ihn aber sofort in Gewahrsam. Beim Eintreffen des Rettungsdienstes wurde er dem Notarzt übergeben. In Polizeibegleitung ging es für den schwer verletzten Mann in Richtung Krankenhaus.

NRW: Straße musste komplett gesperrt werden

In NRW kam es nach einer wilden Verfolgungsjagd zu einem Unfall. Foto: Edgar Schmidt, Feuerwehr Olsberg

Der Löschzug Bigge-Olsberg war mit vier Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort. Da der Fahrer nicht im Fahrzeug eingeklemmt war, konnten drei Fahrzeuge um 23.30 Uhr die Einsatzstelle schon wieder verlassen.

Während des Einsatzes war die B480 zunächst komplett gesperrt. Später war die Straße aber einseitig befahrbar. Mit einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug wurde der Brandschutz sichergestellt, die Unfallstelle für die Polizei ausgeleuchtet und die Batterie des Unfallwagens abgeklemmt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Um 1.15 Uhr war der Einsatz beendet.