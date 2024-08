NRW: Jetzt ist es bewiesen! Behörde gibt Sensation bekannt

In den letzten Jahren wurde immer wieder spekuliert, jetzt ist es offiziell: Der Wolf ist in NRW! Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) bestätigt am Montag (5. August) die Existenz eines ganzen Wolfsrudels im Kreis Euskirchen (NRW).

Durch ein Video konnten in NRW gleich sieben Wolfswelpen und ein sogenannter „Jährling“ (Wolf im zweiten Lebensjahr) nachgewiesen werden. Insgesamt besteht dieses Rudel somit mindestens aus den beiden Elterntieren, drei Jährlingen und sieben Welpen.

NRW: Jetzt ist es bewiesen!

Damit kehrt der Wolf in alte Lebensräume in Europa zurück, in denen er seit fast 180 Jahren ausgestorben war. In NRW gibt es seit einigen Jahren immer wieder vereinzelte Hinweise auf durchziehende Wölfe. Aufgrund genetischer Nachweise geht das Landesumweltamt davon aus, dass in verschiedenen Orten in NRW seit dem Jahr 2018 einzelne Wölfe sesshaft wurden.

Das Umweltministerium NRW hat in den betreffenden Landschaftsräumen mit der Ausweisung von sogenannten „Wolfsgebieten,“ „Pufferzonen“ und „Wolfsverdachtsgebieten“ Möglichkeiten zur Förderung von Herdenschutzmaßnahmen für die Tierhaltende geschaffen.

Der Wolf ist eine geschützte, einheimische Tierart. Er war zeitweise und gebietsweise ausgerottet und kehrt von selbst in geeignete Gebiete zurück. Wölfe wandern insbesondere auf der Partnersuche weite Strecken. Hinweise auf einen Wolf können über die Kontaktdaten auf der Webseite des LANUV gemeldet werden.