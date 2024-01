Spektakuläre Festnahme eines Jugendlichen! Die Polizei Lippe nahm nach mehreren Einbrüchen in einer Schule in Detmold (NRW) am Donnerstag (18. Januar) einen Jugendlichen auf frischer Tat fest.

Er wird verdächtigt, mehrmals in die Schule eingebrochen und Chemikalien gestohlen zu haben – womöglich aus politischer Motivation heraus! Plante er in NRW das Herbeiführen einer Explosion mit Chemikalien? Zumindest wird in diese Richtung vom Staatsschutz Bielefeld ermittelt.

NRW: Jugendlicher verhaftet! Plante er eine Explosion mit Chemikalien?

Der Jugendliche brach am Wochenende 13./14. Januar zweimal in eine Detmolder Schule ein, stahl aus den Chemieräumen eine noch unbekannte Menge an Chemikalien. Am Donnerstag (18. Januar) gelang es der Polizei dann nach einem erneuten Einbruch die sofortige Festnahme des Teenagers.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Detmold wurde er am Freitag (19. Januar) einer Haftrichterin vorgeführt – die prompt Haftbefehl wegen schweren Diebstahls und Vorbereitung eines Explosionsverbrechens erließ und U-Haft anordnete. Als Haftgrund führte sie Wiederholungsgefahr an.

Noch ist der Verdächtige polizeilich nicht in Erscheinung getreten. Jetzt wird dessen Tatmotiv ermittelt.