Netto in NRW wird zum Lost Place – jetzt herrscht Gewissheit!

An dem Ort, an dem früher Zwiebelsuppe und Mettbrötchen verkauft wurden und später günstig Lebensmittel gekauft wurden, herrscht nun gähnende Leere. Was hat es mit diesem Gebäude in NRW, in dem zuletzt eine Netto-Filiale ansässig war, auf sich?

Wieso gab es jahrelang diesen Lost Place mitten in der Stadt und was passiert als Nächstes mit dem verlassenen Ort?

NRW: Ehemaliger Netto jahrelanger Lost Place

Das Gebäude in Schwerte vermittelt einem nicht gerade ein angenehmes Gefühl. Seit der Discounter ausgezogen ist, verwahrlost der Anblick immer mehr. Beschmierte Scheiben, abgerissene Plakate und mehrere Graffiti-Schichten bieten nicht gerade einen tollen Anblick. Wie konnte es nur so weit kommen?

1937 hat doch alles so gut angefangen: Eine Wirtsstube gab es dort, wo sich NRWler auf ein Mettbrötchen und eine Runde in der Kegelbahn trafen konnten. Nachdem 30 Jahre später ein Supermarkt der Tengelmann-Kette eingezogen war, verkleinerte sich die Kneipe, wie die „Ruhrnachrichten“ berichteten.

Im Jahr 2009 zog dann ein Netto Marken-Discount in die Räumlichkeiten ein. Kurze Zeit später war dann auch die Gaststätte Geschichte. Einige Jahre lang konnten die Einwohner von Schwerte noch beim Netto einkaufen, bis er 2017 die Bahnhofsstraße verließ. Danach passierte erst einmal nichts. Der Eigentümer hatte zahlreiche Reservierungs- und Abrisspläne, die jedoch nicht umgesetzt wurden. Die Bewohner mussten mit ansehen, wie das Gebäude immer mehr verwahrloste.

Nach vier langen Jahren, im Jahr 2021, wurde der Netto-Abriss vorbereitet. Doch der Hausbesitzer wird verhaftet, ihm wird werbsmäßiger Betrug vorgeworfen. Nun ist er in U-Haft, wie die „Ruhrnachrichten“ berichteten.

Zwangsversteigerung soll Besserung bringen

Nachdem das Gebäude weiter vor sich hingammelte, fand im Februar 2024 nun endlich eine Zwangsversteigerung statt. Eine Schwerterin legte mit 435.000 Euro das höchste Angebot auf den Tisch. Nun ist die Hoffnung groß, dass sich der Lost Place in NRW endlich wieder zu einem ansehnlichen Anblick entwickelt.

Konkrete Pläne für das Gebäude in NRW soll es noch nicht geben. Doch viel schlimmer kann der Anblick des verwahrlosten Gebäudes in der Stadt auch nicht mehr werden.