Zoo in NRW macht es offiziell – jetzt herrscht Gewissheit

Es gibt endlich wieder gute Nachrichten aus dem Kölner Zoo in NRW! Besucher und Tierpfleger können aufatmen!

Es war ein echter Schock für den Kölner Zoo in NRW: Ausgerechnet an Rosenmontag (12. Februar), während die ganze Stadt in Party-Stimmung war, vermeldete der Zoo einen Krankheitsausbruch. Der Tierpark blieb geschlossen.

Zoo in NRW: Mehrere Tiere erkrankten an dem Vogelgrippe-Virus

„Der Kölner Zoo muss derzeit aufgrund eines positiven Geflügelgrippe-Befunds geschlossen bleiben. Wir melden uns, sobald wir Informationen zur Wiederöffnung haben“, hieß es damals (wir berichteten). Nach eigenen Angaben war bei zwei toten Wildputen das Vogelgrippe-Virus entdeckt worden. Weitere Vögel sind gestorben.

„Wir sind ab morgen wieder geöffnet!“ Mit dieser Nachricht meldete sich der Zoo Köln dann am Freitag (16. Februar) im Netz. Doch die Besucher mussten zunächst noch Einschränkungen hinnehmen.

Gute Nachrichten aus dem Kölner Zoo! Jetzt herrscht Gewissheit

Häuser, in denen Vögel gehalten werden, mussten zunächst weiterhin geschlossen bleiben. Dazu zählten „Hippodom“, „Tropenhaus“, „Eulenkloster“ und „Arnulf-und-Elizabeth-Reichert-Haus“.

Am Donnerstag (4. April) folgte dann die Nachricht: Geflügelpest überstanden! „Ab heute sind wieder alle Tierhäuser geöffnet und wir möchten Euch direkt zwei neue Bewohner vorstellen. Tiergeburt bei den Faultieren und den Trampeltieren“, schreibt der Kölner Zoo in einem Instagram-Beitrag. Das sind doch tolle Nachrichten nach all den Schreckensmeldungen!

Tierfreunde sind erleichtert

So sehen es auch zahlreiche Tierfreunde: „Super, endlich wieder“ und „Bin so froh, dass alles überstanden ist und freue mich auf das Minifaultier“, heißt es unter dem Instagram-Beitrag.