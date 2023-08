NRW: Mann brutal ermordet – Festnahme Monate später

Es war ein sehr brutaler Mord, der sich im Februar dieses Jahres in NRW ereignete. Ein 83-Jähriger war in seiner eigenen Wohnung in Erkelenz (NRW) getötet und später vom Pflegedienst gefunden worden.

Monatelang war die Polizei auf der Suche nach dem Täter oder der Täterin. Nun gelang den Beamten ein Durchbruch. Eine Tatverdächtige wurde ermittelt und festgenommen. Es handelt sich dabei um eine 40-jährige Frau.

NRW: Brutaler Mord an 83-Jährigem

Der Mord ereignete sich am 3. Februar 2023 in einer Wohnung in der Straße „Am Schneller“ in Erkelenz. Nichtsahnend hatten Mitarbeiter die Wohnung betreten und dann die Leiche des 83-Jährigen gefunden. Anschließend informierten sie umgehend die Polizei. Die ermittelnden Beamten hatten beim Anblick des Toten direkt den schrecklichen Verdacht, dass der Mann Opfer eines Gewaltverbrechens geworden war – was auch durch eine Obduktion bestätigt wurde.

So begann die Suche nach dem Täter. Schnell konnten die Beamten bei den Ermittlungen aber offenbar keinen Durchbruch verzeichnen. Die eingerichtete Mordkommission konnte so vorerst keinen Tatverdächtigen dingfest machen (hier alle weiteren Informationen). Doch das hat sich nun geändert.

NRW: Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Wie die Polizei Aachen und die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach am Montag (21. August) mitteilten, ist der Mordkommission bei den Ermittlungen ein Durchbruch gelungen. Es konnte nämlich eine Tatverdächtige ermittelt werden.

Bei ihr handelt es sich um eine 40-jährige Frau, die aus dem privaten Bekanntenkreis des Opfers stammt. Die Analyse und Auswertung umfangreicher Spuren durch das LKA brachte die Kripo auf die Spur der 40-Jährigen. Antragsgemäß wurde vom zuständigen Gericht Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Die Frau sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern noch an.