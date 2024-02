NRW: Jugendliche prügeln auf Obdachlose ein ++ Opfer stirbt ++ 16-Jähriger filmt alles mit

Abscheuliche Tat Anfang Februar in Moers (NRW). Wie die Polizei Duisburg erst am Freitag (23. Februar) bekannt gab, haben drei Jugendliche (15, 16 und 17) zwei obdachlose Männer (51 und 58) am 8. Februar auf Mühlenstraße in Moers brutal angegriffen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge soll der jüngste Beschuldigte dem 51-Jährigen mehrfach mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Danach soll der 15-Jährige erst dem älteren Wohnungslosen mehrfach gegen den Kopf getreten haben. Als der 17-Jährige den zweiten Obdachlosen zu Boden stieß, soll der brutale Teenager auch ihm gegen den Kopf getreten haben. Eines der beiden Opfer ist jetzt tot.

NRW: Brutaler Angriff auf Obdachlose endet tödlich

Es war ein Arbeitskollege eines der Jugendlichen, der der Polizei den entscheidenden Tipp gab. Er hatte ein Video der Tat auf dem Handy seines Arbeitskollegen gesehen. Es stellte sich heraus, dass der 16-Jährige die Tat mit seiner Handykamera aufgenommen hatte.

Mehr aktuelle Themen: Mitschüler packen nach Amok-Lauf an Wuppertaler Schule über Tatverdächtigen aus

Darauf war zu sehen, wie der Jugendliche selbst dann nicht von seinen Opfern abließ, als sie bereits auf dem Boden lagen. Der 58-Jährige hatte sich nach dem ersten Angriff sogar bereits wieder aufgerappelt, wurde dann noch einmal zu Boden gestoßen und kassierte Tritte gegen den Kopf. Unter dem Eindruck der brutalen Szenen alarmierte der Zeuge die Polizei.

Obdachloser stirbt – 15-Jähriger in Haft

Den Ermittlern gelang es nach kurzer Zeit, den mutmaßlichen Angreifer zu schnappen. Er sitzt nun wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft. Eines seiner Opfer ist am 16. Februar in einem Krankenhaus in Moers verstorben.

Mehr Themen:

Die Polizei Duisburg hat in der Zwischenzeit gemeinsam mit den Kollegen aus Wesel die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Die Beamten wollen prüfen, ob die Todesursache auf die Verletzungen aus dem Angriff eine Woche zuvor zurückzuführen sind. Die Ergebnisse der Obduktion stehen noch aus.