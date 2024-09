Paar heiratet bei McDonald’s in NRW – und hat jetzt ein großes Problem

Nicht nur für den Antrag wählen Verliebte immer wieder besondere Orte, um die Verlobung unvergesslich zu machen. Gerade bei der Hochzeit wollen viele Paar nochmal eins drauf setzen – und scheuen dafür auch keine Unkosten!

Ein Paar aus NRW sorgte mit seiner Hochzeit jetzt allerdings für Furore. Denn sie gaben sich ausgerechnet in einer McDonald’s-Filiale das Ja-Wort. Dafür mussten sie aber auch ein großes Opfer bringen.

Paar aus NRW feiert Hochzeit bei McDonald’s

Zugegeben: Ganz allein waren Alexander Breuer und Celina Epp aus Lübbecke (NRW) auf die kuriose Idee einer McDonald’s-Hochzeit tatsächlich nicht gekommen. Stattdessen hatte die Fast-Food-Kette selbst den Anstoß dazu gegeben.

+++ McDonald’s zieht die Reißleine im Ruhrgebiet – eine Ära geht zu Ende +++

McDonald’s Deutschland hatte im Sommer 2024 auf Instagram für die sogenannte „McWedding“ geworben. Bei dem Gewinnspiel konnten Paare eine Eheschließung inklusive Pommes, Burger und Co. gewinnen. Kostenpunkt für das gesamte Hochzeitspaket samt Fotograf, Florist, DJ, Hochzeitssänger, Hochzeitstorte, Styling und standesgemäßen Outfits für das Brautpaar: 12.549 Euro. Das zufällig ausgeloste Brautpaar aus NRW musste dafür keinen Cent bezahlen.

Paar erfährt 1,5 Monate vor Hochzeit vom Termin

Durch Big M inspiriert, machte Alexander laut „Wa.de“ seiner Celina nach gerade mal vier Monaten Beziehung dann sogar in der Kommentarspalte des Gewinnspiels den Antrag. „Genau solche außergewöhnlichen Erlebnisse lieben wir! Willst du…?“, kommentierte er. Wenig später folgte die Antwort seiner Freundin: „Ja, ich will.“

Gesagt, getan! Wie es der Zufall so wollte, wurden die beiden Glücklichen dann auch tatsächlich aus dem Lostopf der Bewerber gezogen. Doch auch wenn McDonald’s alles für die perfekte Hochzeit bezahlte, so musste das Paar dennoch ein kleines Opfer bringen: Da die beiden erst rund 1,5 Monate vor dem Hochzeitstermin von ihrem Gewinn erfuhren, blieb keine Zeit mehr für die standesgemäßen Junggesellenabschiede.

Doch für jedes Problem gibt es ja bekanntlich eine Lösung. Und so will das Paar aus NRW ihre JGA’s – ganz untypisch – nach der eigentlichen Hochzeit feiern. Damit am Ende auch ein Schuh draus will, sollen die Flitterwochen auch an einen ungewöhnlichen Ort gehen. Doch egal wo es das frisch vermählte Paar hinziehen wird: Ein McDonald’s-Besuch darf dabei in Erinnerung an ihre Hochzeit sicherlich nicht fehlen.