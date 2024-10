McDonald’s in NRW: Dramatische Szenen vor Filiale – jetzt kommt es auf jeden Kunden an

Für viele Kinder ist der Ausflug zu McDonald’s ein absolutes Highlight – kein Wunder, schließlich verbieten viele Eltern den schnellen Besuch, weil noch genug Brot oder Essen da ist. Und auch für so manchen Erwachsenen ist die Fast-Food-Kette ein leckeres Erlebnis.

+++ E.coli-Ausbruch bei McDonald’s: Kunden essen Burger – 1 Toter, 49 Menschen erkranken +++

Doch was einige Kunden jetzt bei einer Filiale in NRW entdeckt haben, schockiert so manchen Tierfreund. Jetzt hat sich auch eine Tierschutzorganisation gemeldet und um Hilfe gebeten.

NRW: Katze bei McDonald’s gesichtet

Die Rede ist nicht von einem neuen Burger oder einem geheimnisvollen Getränk, sondern von einer Katze. Das Tier wurde bereits von einigen hungrigen McDonald’s-Besuchern entdeckt – es wartete aber nicht auf seinen Besitzer, sondern streunte hungrig umher.

+++ McDonald’s führt neuen Big Mac ein – Kunden drehen durch +++

So teilte die „Streunerseelen – stray souls foundation“ mit, dass auf dem Parkplatz der Fast-Food-Kette in Nordrhein-Westfalen „mehrfach eine rote Katze (Geschlecht unbekannt) gemeldet“ worden sei. Doch obwohl die Tierschützer den Parkplatz „mehrfach abgesucht“ hätten, sei die Vierbeinerin „leider nicht angetroffen“ worden.

„Haltet die Augen offen“: Organisation bittet um Hilfe

Die Organisation habe auch die Filiale in NRW kontaktiert, „mit der Bitte, sich zu melden, wenn das Tier auftaucht“. Doch statt dass die Mitarbeiter die Umgebung der Filiale absuchten, wurde die Bitte abgelehnt. Die Begründung? Offenbar kein Interesse. Nun die Bitte: „Haltet die Augen offen.“

Tierfreunde sollten sich aber nicht auf die Mission machen, das Tier einzufangen, wurde weiter betont. Aber: „Ihr könnt dem Tier bis zum Eintreffen etwas zu essen anbieten und es so vor Ort halten.“

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Verständlich, dass viele den Post schon geliked haben und sicher auch hoffen, dass die Katze schnell nach Hause kommt. Auch hier sind die Daumen gedrückt!