NRW: Verdächtiger Gegenstand an Bahnhof gefunden – Polizei muss sofort mit Spezialkräften anrücken

Schock-Moment in Marl-Sinsen (NRW) am Freitagabend (27. Januar)! Am Bahnhof der Stadt am nördlichen Rand des Ruhrgebiets wurde auf einem Bahnsteig ein herrenloser Koffer gefunden.

Wegen des verdächtigen Gegenstands rückten sofort Polizei und Feuerwehr mit einem Großaufgebot an. Der gesamte Bahnhofsbereich sowie angrenzende Straßen wurden weiträumig gesperrt. Aktuell warten die Einsatzkräfte noch auf den Entschärfer.

Marl-Sinsen (NRW): Verdächtiger Koffer an Bahnhof gefunden

Im Einsatz sind derzeit Beamte der Landes- und Bundespolizei sowie die Feuerwehr. Zudem setzt die Polizei ein Spezialfahrzeug ein.

Die Anwohner werden aktuell darum gebeten, vorerst in ihren Wohnungen zu bleiben und sich nicht unmittelbar an den Fenstern aufzuhalten. Ob die Menschen sogar evakuiert werden, ist derzeit noch nicht klar.

Momentan untersuchen die Einsatzkräfte noch das verdächtige Objekt. Wie die „Marler Zeitung“ berichtet, soll zu diesem Zweck ein Roboter zum Einsatz kommen.

Wegen des Einsatzes ist der Zugverkehr beeinträchtigt. Zwischen Haltern und Recklinghausen besteht derzeit Schienenersatzverkehr durch Busse.

