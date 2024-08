NRW: Dramatische Szenen im Freibad! Kind (2) liegt plötzlich bewusstlos im Becken  

In einem NRW-Freibad in Lünen brach am Montagabend (12. August) plötzlich Panik aus. Der Grund: Ein zweijähriges Kind trieb hier plötzlich kurz vor Badeschluss im Freibad am Cappenberger See bewusstlos im Becken!

Das Kind musste noch vor Ort wiederbelebt werden. Wie die ermittelnde Polizei Dortmund gegenüber DER WESTEN angibt, soll es sich um einen medizinischen Notfall gehandelt haben.

NRW: Augenzeugen schildern dramatische Szenen

Als das Kind leblos und blau angelaufen im Kinderbecken des NRW-Freibads gefunden wurde, fackelten umstehende Badegäste nicht lange und alarmierten den Bademeister. Dieser leitete umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen ein – ohne Erfolg. Erst ein weiterer Badegast konnte das Kind schließlich zum Erbrechen bringen. Das zweijährige Kind begann wieder zu atmen und infolge an zu schreien.

Vor Ort hatten sich dramatische Szenen abgespielt. Nicht nur hing das Leben des Kindes zwischenzeitlich am seidenen Faden, auch die Eltern wären am Rande der Verzweiflung gewesen. „Die Familie hat geschrien im Schock, es war ein großes Durcheinander“, so eine Zeugin am Dienstag (13. August) gegenüber den „Ruhrnachrichten“.

Große Unruhen an NRW-Freibad?

Neben einem Notarzt, einem Rettungswagen und der Polizei wurde auch ein spezieller Kindernotarztwagen aus Dortmund angefordert, der das Kind für weitere Untersuchung ins Krankenhaus brachte.

Laut Informationen, die DER WESTEN vorliegen, soll sich nach dem Unglück in Lünen eine aufgebrachte Menschentraube vorm Freibad gebildet haben. Die Stimmung soll infolge eskaliert sein. Eine Sprecherin der Polizei konnte diese Informationen am Dienstag nicht bestätigen.