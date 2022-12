NRW: Mann wird von Linienbus überfahren – tot!

Tödlicher Verkehrsunfall in Leverkusen (NRW)! Am Montag, den 30. November, hatte ein Linienbus im Stadtteil Rheindorf einen Fußgänger erwischt.

Der dann noch unbekannte Mann kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Am Donnerstag meldete die Polizei Köln (NRW), dass der 54-Jährige seinen Verletzungen erlegen ist.

NRW: Mann stirbt nach Zusammenstoß mit Bus

Am Montag war der Mann in Leverkusen-Rheindorf auf der Solinger Straße unterwegs. Als er gegen 17.15 Uhr über die dortige Fußgängerfurt die Straße in Richtung Netzestraße überqueren wollte, wurde er von einem Bus überrascht. Der 35-jährige Fahrer war links in die Solinger Straße abgebogen und mit dem Fußgänger zusammengestoßen.

Rettungskräfte mussten den Verletzten reanimieren und in eine Klinik bringen. Das Verkehrskommissariat 2 der Kölner Polizei hatte die Ermittlungen zu den Hintergründen des Unfalls aufgenommen. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren und die Unfallstelle ab. Die Kreuzung musste so lange gesperrt werden.

Wie es dem Verletzen weiter erging, war zunächst nicht ersichtlich. Nun besteht jedoch traurige Klarheit: Der 54-jährige Mann ist tot. Er verstarb noch im Krankenhaus.

Polizei Köln sucht Zeugen

Um aufklären zu können, wie es zu dem tödlich verlaufenden Unfall kommen konnte, bittet die Polizei Köln nun um die Hilfe der Bürger. Die Ermittler des zuständigen Verkehrskommissariats suchen nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Wer Hinweise zum Hergang liefern kann, soll sich unter der Telefonnummer 02221 229 0 melden oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de wenden.