NRW: Lehrerin in Klassenzimmer getötet – Schüler (17) wird als Täter verdächtigt

Was für eine schreckliche Tat… In NRW soll ein Schüler seine eigene Lehrerin getötet haben. Nach ersten Ermittlungen der Polizei ging der 17-Jährige mit einem Messer auf die Frau los.

Der Mord geschag am Dienstag, den 10. Januar, in einem Berufskolleg in Ibbenbüren (NRW). Nun hat die Polizei Münster eine Mordkommission eingerichtet. Noch steht sie ganz am Anfang.

NRW: Schüler (17) soll Lehrerin getötet haben

Der Hauptverdächtige der Stunde ist ein 17-jähriger Jugendlicher. Er soll am Dienstag seine Lehrerein in einem Klassenzimmer des Berufskollegs an der Wilhelmstraße in Ibbenbüren getötet haben.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand soll er gegen 14.51 Uhr die 55-jährige Frau in dem Schulgebäude gesucht haben. Zur Tatzeit war sie gerade alleine in einem Klassenzimmer gewesen. Diese Gelegenheit soll der Beschuldigte genutzt haben, um sie mit einem Messer anzugreifen und ihr tödliche Verletzungen zuzufügen.

Täter stellt sich selbst

Nach der Tat soll der Schüler selbst den Notruf der Polizei gewählt und sich ohne Widerstand zu zeigen von den Einsatzkräften festnehmen lassen haben.

In Ibbenbüren (NRW) waren Rettungsdienst, Polizei und Seelsorger vor Ort. Foto: NWM-TV/dpa

Die zuständige Polizei Münster hat nun eine Mordkommission eingerichtet und die Ermittlungen aufgenommen. Die Sachlage ist allerdings noch ganz frisch. Noch gibt es keine Hinweise auf ein Motiv des Schülers.

Am Dienstag war die Polizei mit einem großen Aufgebot vor Ort. Mehrere Streifenwagen, Krankenwagen und ein Rettungshubschrauber standen vor dem Berufskolleg und Notfallseelsorger kümmerten sich um die Anwesenden. (mit dpa)