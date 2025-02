NRW: Laura (11) möchte noch einmal ins Theater – es ist ein Abschied für immer

Die kleine Laura aus NRW möchte noch ein letztes Abenteuer erleben, bevor es zu spät ist. Denn die Elfjährige wird aufgrund einer schweren Erkrankung nicht mehr allzu viele schöne Momente in ihrem vermutlich kurzen Leben genießen können.

Das weiß auch das Team des Wünschewagens. Die ehrenamtlichen Helfer möchten Laura einen letzten großen Wunsch erfüllen, wie der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Rhein-Erft/Düren berichtet. Das Mädchen weiß auch schon, wo es hingehen soll. Der Ausflugsort ist für eine Elfjährige jedoch recht untypisch. Denn Laura aus NRW möchte ins Theater.

NRW: Laura (11) will noch einmal ins Theater

„Noch einmal das Harry-Potter-Theater in Hamburg besuchen!“ Das ist Lauras großer Herzenswunsch, den sie auch dem ASB-Wünschewagen aus NRW mitgeteilt hat. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter waren sofort Feuer und Flamme, als sie davon hörten, und wollten Laura ein „magisches Abenteuer“ und damit eine einmalige Reise nach Hogwarts ermöglichen.

Auch interessant: Dortmund: BVB-Fan Jürgen will ein letztes Mal seine Jungs anfeuern – es wird der „perfekte Abschluss“

So ging es für die Elfjährige, ihre Mutter, Schwester und zwei Freunde im Januar mit dem Wünschewagen nach Hamburg. Laura outete sich sogleich als großer Harry-Potter-Fan. Vom Hotel am Michel zog es die Gruppe sogleich ins Theater in der Hafencity, wo Laura in den Genuss des magischen Spektakels kam. „Sie war fasziniert von der Inszenierung und dem Gefühl, in die Welt von Hogwarts einzutauchen“, berichteten Wunscherfüller Daniel und Mareike vom ASB-Wünschewagen im Nachhinein.

NRW-Wünschewagen erfüllt Laura letzten Wunsch

Nach der Vorstellung zog es die Besucher zu einem kleinen Imbiss in die nächste McDonald’s-Filiale. Und zum Abschluss durfte Laura noch die bunte Reeperbahn bei einer persönlichen Tour bestaunen. Nach einer Übernachtung im Hotel und einem kräftigenden Frühstück ging es für Laura und ihre Familie zurück nach NRW, jedoch nicht ohne ein paar schöne Erinnerungen an diesen Ausflug.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Wünschewagen bedankt sich noch einmal beim Theater am Großmarkt, beim Lindner Hotel am Michel und dem Blue Royal Gardetanzkorps, ohne die diese Reise nicht möglich gewesen wäre. „Und für alle, die es wissen wollen: Laura ist ganz klar Ravenclaw!“

Mehr Wünschewagen-Geschichten, die dich interessieren könnten:

Die Wünschewagen finanzieren sich ausschließlich durch Spenden. Wer das Projekt unterstützen möchte, bekommt hier weitere Informationen.