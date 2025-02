Mann will noch einmal in NRW-Zoo – es wird sein letzter Besuch dort sein

Myrko will noch einmal den Allwetterzoo Münster besuchen – das ist sein innigster und auch sein letzter großer Wunsch. Denn Myrko aus NRW ist sterbenskrank. Wieviel Zeit ihm noch bleibt, ist nicht bekannt, doch diese möchte er in Begleitung seiner Familie bei einem schönen Ausflug genießen.

Da kommt der Wünschewagen aus Westfalen (NRW) ins Spiel. Wunscherfüller Claudia und Jan sammeln Myrko bei ihm zu Hause ein und machen sich auf den Weg in den NRW-Zoo.

NRW: Mann will noch einmal den Zoo Münster besuchen

Als die Wunscherfüller bei ihrem Fahrgast eintrafen, wartete der schon sehnsüchtig. Gemeinsam mit seiner Frau und seinem Sohn nahm er allerdings auf der Trage Platz. Sein zweiter Sohn, dessen Frau und die zwei Enkelkinder fuhren dem Wünschewagen hinterher.

Im Zoo angekommen halfen Claudia und Jan Myrko von der Trage in einen Rollstuhl, packten ihn warm ein und los ging’s. Es war ein wunderschöner, sonniger Dezembertag. Als Erstes führte es die Besucher zu den Trampeltieren und dann zu den vier kleinen Tiger. „Anschließend trafen wir uns noch auf eine Überraschung mit der Tierärztin: Myrko und seine Familie durften eine Elefantendame füttern!“, berichtet Wunscherfüller Jan auf Facebook.

Es war ein ganz besonderer Moment für die versammelte Gesellschaft. „Unser Fahrgast strahlte vor Freude und es flossen ein paar Freudentränen. Vielen Dank an den Allwetterzoo für diese Möglichkeit!“

NRW: Zoo-Besucher hat noch einen Wunsch

Anschließend sah die Familie bei der Fütterung der Erdmännchen zu und bekam dabei selber Hunger. Myrko wünschte sich eine Bratwurst mit Senf. Doch leider gab es in der Zoogaststätte keine. „Aber versprochen ist versprochen! Also organisierten wir Myrko seine Bratwurst mit Senf, über die er sich sehr freute“, nahmen die Wunscherfüller das Ruder in die Hand.

Nach der Stärkung ging es weiter zur Tropenhalle, in der sich die Besucher umsahen, bis es draußen langsam dämmerte. Auf dem Rückweg zum Wünschewagen schoss die Familie noch ein paar Fotos als Andenken an diesen besonderen Tag. „Zuhause gab es zum Abschied dann herzliche Umarmungen und für uns beide vom Wünschewagen Westfalen einen kleinen Elefanten“, freuten sich die Wunscherfüller über das Geschenk. „Danke, dass wir Dich bei Deinem Wunsch begleiten durften, Myrko!“