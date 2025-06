NRW überrascht mit Gratis-Eis – aber es gibt einen Haken

Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen und die Schlangen vor den Eisdielen werden immer länger. Doch nicht nur das fällt auf, sondern auch, dass die Preise für die kalten Kugeln immer weiter in die Höhe schnellen.

In einer beliebten NRW-Metropole gibt es die süße Speise nun völlig umsonst – doch es gibt einen (sportlichen) Haken.

NRW: Radfahrer erhalten Eis umsonst

Radfahren macht glücklich, fit – und jetzt auch satt. Na ja, zumindest gibt’s zum Weltfahrradtag am Dienstag, 3. Juni, für alle Drahtesel-Fans in Köln (NRW) eine eiskalte Belohnung: eine Gratis-Kugel Eis. Aber nur für die, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort in die Pedale treten.

++ Vanille, Schoko oder Zitrone? Damit hat niemand gerechnet – diese Eissorte ist der Favorit der Essener ++

Zwischen 12 und 17 Uhr verwandelt sich die Kreuzung Aachener Straße / Universitätsstraße (direkt gegenüber vom Aachener Weiher) in eine klimafreundliche Mini-Eisdiele. Die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) bauen dort extra eine kleine Haltestelle mit Eisbar auf – und wer mit dem Fahrrad vorbeisaust, darf sich eine eiskalte Erfrischung gönnen.

Weltfahrradtag: Köln will kilmaneutraler werden

Hintergrund der Aktion ist der Weltfahrradtag, der von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen wurde, um die Vorteile des Radfahrens ins Rampenlicht zu stellen.

Und die NRW-Metropole rollt man dabei schon kräftig mit: Bis 2035 soll die Stadt klimaneutral werden – da hilft jeder Tritt in die Pedale. So wurden alleine in diesem Jahr 4,4 Millionen KVB-Räder ausgeliehen – das sind über 7,5 Millionen Kilometer ohne CO₂.

Mehr News aus NRW:

Also: Kette ölen, Helm schnappen und losradeln! Das kostenfreie Eis am 3. Juni gibt’s nämlich nur, solange der Vorrat reicht.