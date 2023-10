NRW: Autofahrer geblitzt – wegen seine Reaktion ist an Dämlichkeit kaum zu überbieten

Es gibt so Aktionen, da staunen selbst die erfahrensten Polizisten in NRW nicht schlecht. Eine solche erlaubte sich ein Autofahrer in Krefeld am Montagabend (17. Oktober).

Der dürfte seinen Auftritt bereut haben. Nicht nur wurde der Autofahrer auf frischer Tat ertappt. Er muss sich nun auch noch Häme in den Sozialen Netzwerken gefallen lassen.

NRW: Raser mit dummer Idee

Was war passiert? Wie die Polizei am Dienstag (17. Oktober) berichtet, war der Autofahrer zu schnell auf den Straßen in NRW unterwegs und tappte in eine mobile Radarfalle. Dann brannten dem Raser plötzlich alle Sicherungen durch. Statt auf den Bußgeld-Bescheid zu warten, wollte der Verkehrssünder offenbar gegen die Ungerechtigkeit der Welt vorgehen.

Doch der Schuss sollte gehörig nach hinten losgehen. Denn Beamte waren vor Ort und konnten sich das ganze Schauspiel in Ruhe anschauen: „Die Kabel einer mobilen Radaranlage durchzuschneiden, die dich bereits frisch geblitzt hat, und anschließend vor den Augen der Kollegen davonzufahren, würden wir dann doch als eine insgesamt nicht ganz so gute Idee bezeichnen“, kommentierte die Polizei Krefeld den Vorfall süffisant bei Facebook.

Netz überschüttet Raser mit Häme: „Blitzbirne“

Der Vorfall ist natürlich gefundenes Fressen für die Internetgemeinde, die den Verkehrssünder direkt als „Blitzbirne“ tauft. „Da tut ja mal richtig weh, aber wie sagte mein Opa? Jeden Morgen steht ein Dummer auf“, macht sich einer über den Verkehrssünder lustig. „Mein Gott, wieso dürfen solche Leute Auto fahren?“, fragt sich eine andere und ein weiterer ergänzt: „Es gibt schon einen Grund für Schuhe mit Klettverschluss.“

„Man kann es ja mal versuchen“, findet einer mit einem Augenzwinkern. Dem schließt sich ein anderer an und kassiert mit seiner Ansicht zahlreiche Lacher: „Versuch war es wert. Für mich hat er Heldenstatus. Muss nur noch an der Perfektion arbeiten.“ Dem Verkehrssünder dürfte nach der Aktion allerdings das Lachen vergangen sein. Neben dem Knöllchen muss hat der Raser nun auch eine Anzeige wegen Sachbeschädigung am Hals, erklärte ein Sprecher der Polizei Krefeld gegenüber DER WESTEN. Dumm gelaufen.