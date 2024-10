NRW: Mysteriöser Todesfall! Frau stürzt aus 4. Stock – Mann springt ihr hinterher

Ein komplexer Todesfall in NRW hält die Kölner Polizei und Staatsanwaltschaft zurzeit auf Trab. Am Donnerstag (17. Oktober) fanden die Ermittler eine weibliche Leiche im Stadtteil Buchheim. Die 38-Jährige soll aus ihrer Wohnung im vierten Stock durch ein Fenster auf die Straße gefallen sein. Sie verstarb noch vor dem Mehrfamilienhaus.

Wie Zeugen berichten, soll ihr ein Mann nachgesprungen sein – und überlebt haben.

NRW: Frau fällt aus Fenster und stirbt

Was hier an der Ackerstraße genau geschehen ist, scheint zum aktuellen Zeitpunkt noch schwer nachvollziehbar zu sein. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die 38-Jährige aus dem Fenster ihrer Wohnung gestürzt sein. Diese liegt im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses in Köln-Buchheim. Das geschah gegen 14.40 Uhr am Donnerstagnachmittag.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, sei die Frau noch vor dem Haus auf dem Gehweg liegend gestorben. Der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Wie Zeugen allerdings berichten, soll ihr kurz darauf ein Mann hinterhergesprungen sein. Bei dem 53-Jährigen handelt es sich um einen Bekannten, der ebenfalls an der gleichen Adresse wie die 38-Jährige gemeldet ist. Er befindet sich nun im Krankenhaus und muss notoperiert werden.

NRW: Tötung und Suizid?

Die Polizei geht zurzeit von einem Tötungsdelikt aus. Allerdings weisen beide Personen – die Leiche sowie der Patient – mehrere Stichverletzungen auf. Hinweise auf einen dritten Beteiligten gibt es aber nicht.

Eine Mordkommission ermittelt nun weiter. Noch sind viele Fragen offen: Wurde die Frau geschubst? Wollte sich der Mann nach der Tat selbst das Leben nehmen? Sollte er überleben und vernommen werden, könnte er Antworten auf diese drängenden Fragen liefern.

>>Anmerkung der Redaktion<<

Zum Schutz der betroffenen Familien berichten wir normalerweise nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wer unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.