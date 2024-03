NRW: Supermarkt schließt für immer – Kunden müssen jetzt Lebewohl sagen

Es ist ein trauriger Abschied für viele Menschen in NRW. Ein Supermarkt, mit dem viele Kunden eine lange und gute Zeit verbinden, muss jetzt für immer dicht machen. Langjährige Kunden müssen jetzt für immer Lebewohl sagen. An diesem Ort in NRW wird bald ein Stück Geschichte in Form eines Supermarktes für immer gehen.

NRW: Dieser Supermarkt muss schließen

Es wird nur noch wenige Tage dauern, bis ein großes Kapitel der Kölner Supermarkt-Geschichte für immer geschlossen werden muss. Es wurde bereits im Dezember 2023 bekannt gegeben, aber jetzt nähert sich die Schließung des Supermarkts mit großen Schritten.

Nach Informationen des „Express“ schließt der Real-Markt an der Weißhausstraße (zwischen Landgericht und Südstadion) für immer seine Tore. Letzter Verkaufstag wird der 23. März 2024 sein. Die Real-Filiale – nebenbei die letzte in Köln – gilt als einer der bekanntesten und beliebtesten Supermärkte der Stadt. Alteingesessene wissen, dass der Real bereits seit Jahrzehnten an Ort und Stelle war.

NRW: Gründe für die Schließung

Von der Schließung sind ca. 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. Der Grund sei die Insolvenz der Kette „Mein Real“. Ein Detail ist besonders bitter für alle Kunden, die es mit dem Supermarkt gehalten haben. Erst vor gut zwei Jahren, im Mai 2022, wurden für den Kölner Standort umfangreiche Modernisierungen beschlossen.

„Macht mich sehr traurig, dass dieser Markt schließen muss. War hier schon seit meiner Kindheit regelmäßig und verbinde nur positive Erinnerungen“, schreibt ein Kunde in den Google-Bewertungen des beliebten Supermarkts.

Die Märkte der einst bundesweit präsenten Warenhaus-Kette Real wurden erst im Jahr 2020 vom Metro-Konzern an die SCP Group verkauft. Im selben Jahr noch wurden viele Filialen übernommen, oft von Wettbewerbern wie Kaufland, Edeka oder Globus. Einige Filialen mussten auch komplett dichtmachen, ein Rest wurde unter der Marke „Mein Real“ fortgeführt.

Bis Ende März 2024 sollen die „Mein Real“-Märkte in Deutschland alle geschlossen sein. 63 Standorte gibt es derzeit noch.