NRW: Mann wirft mit Glasflaschen nach Kindern – Mädchen (11) wird im Gesicht getroffen

Unfassbarer Angriff auf Kinder in NRW!

In Köln warf ein 30-Jähriger mit Glasflaschen auf spielende Kinder. Bei dem Vorfall in NRW zog sich ein 11-Jähriger Verletzungen zu. Die Polizei steckt in den Ermittlungen.

NRW: Betrunkener attackiert spielende Kinder

Am Freitagabend, 16. September, musste die Polizei in Köln einen betrunkenen Randalierer stoppen. Der 30-Jähriger stand vermutlich unter Drogeneinfluss, als er in der Neustadt-Süd mit Flaschen auf Kinder warf.

Dabei verletzte er mit dem Glas ein 11 Jahre altes Mädchen am Kopf. Die Platzwunde in ihrem Gesicht behandelten die Rettungskräfte sofort nach dem Eintreffen.

In NRW musste die Polizei einen Mann stoppen, der Kinder mit Glasflaschen attackierte. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Panama Pictures

Laut Polizei gelang es den Beamten, den Mann noch an Ort und Stelle in Gewahrsam zu nehmen.

30-Jähriger in Untersuchungshaft

Am darauffolgenden Samstagmorgen, 17. September, schickte ein Richter den bereits Vorbestraften in Untersuchungshaft. (neb)