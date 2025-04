NRW: Meterlange Schlange! Neue Pizza-Variante sorgt für Wirbel – „Polizei musste für Ordnung sorgen“

Pizzerien gibt es in NRW wie Sand am Meer – und darunter auch viele, die sich auf die Klassiker aus Neapel spezialisiert haben. Normalerweise kommt die neapolitanische Pizza rund und auf dem Teller oder im Karton serviert.

Doch seit Kurzem gibt es in Köln auch eine gefaltete Variante des italienischen Klassikers zu kaufen, die es in Deutschland bisher nur selten gibt. Und die lässt die Fans ausflippen – sogar „die Polizei musste schon für Ordnung sorgen“, verrät Gastronom Alfredo Cannizzaro (46) dem WESTEN.

NRW: Gefaltete Pizza „wird immer bekannter“

Seit Ende Februar 2025 gibt es in NRW etwas Neues: die gefaltete Pizza. Die „Pizza Portafoglio“, die wie eine Brieftasche gefaltet wird, war übrigens schon vor über 200 Jahren in Neapel ein echter Straßenklassiker. Und seit Februar gibt es diese Spezialität auch an der Hohe Straße 118 in Köln. Das „Napule’s“, so der Name der Filiale, erstrahlt in den Farben der Fußballmannschaft aus Neapel, eine klare Hommage an die Legende Diego Maradona.

Gastronom Alfredo Cannizzaro (46) hat in der NRW-Stadt eine Chance gewittert und offenbar ins Schwarze getroffen. „Die Pizza Portafoglio wird immer bekannter“, sagt er stolz. „Das könnte ein richtiger Trend werden“, betont er gegenüber DER WESTEN weiter.

Der Laden Napule’s in Köln (NRW) sorgt für Begeisterung bei den Kunden. Dort wird eine gefaltete Pizza verkauft. Foto: Ann-Kathrin Ullrich/ DER WESTEN

Und wer die Pizza einmal gesehen hat, versteht, warum. Auch die Zubereitung geht schnell: In wenigen Minuten ist der Teig ausgerollt, frisch belegt und bei 350 Grad im Ofen gebacken. Kaum kommt die Pizza dampfend aus dem Ofen, wird sie in Papier gewickelt und dem wartenden Kunden überreicht – fertig zum Verzehr.

Der Preis bleibt ebenfalls fair: Die Margherita gibt es für 8 Euro, mit Salami für 9 Euro, mit Thunfisch für 10 Euro und für Naschkatzen gibt es eine süße Pizza mit Nutella für 9 Euro. Und der neue Pizza-Trend kommt offenbar gut an.

„Komplett ausverkauft“: Snack löst Begeisterung aus

An eine ganz besondere Situation erinnert sich der Italiener noch ganz genau: Am 29. Januar – zum Soft-Opening – gab es die Pizza als Probier-Spezial mit 50 Prozent Rabatt – und der Ansturm war so groß, dass sie bereits um 19 Uhr ausverkauft war. „Wir mussten den Leuten sagen, dass nichts mehr da ist. Wir waren komplett ausverkauft“, schmunzelt Cannizzaro.

Weiter betont er lachend: „Wir hatten so lange Schlangen, dass die Polizei mal nach der Situation schauen musste.“ Auch einige Wochen danach herrscht vor allem an den Wochenenden Hochbetrieb. An einem Freitag können bis zu 400 Pizzen verkauft werden. „An einem Samstag zwischen 500 und 600“, betont der 46-Jährige gegenüber DER WESTEN. Der Pizzaofen läuft also nonstop, und auch am Montag (31. März) hat der Andrang nicht nachgelassen.

Die gefaltete Pizza konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen und bestellte eine Margherita. Wenige Minuten später wurde mir die gefaltete Pizza heiß und dampfend über die Theke gereicht. Das Ergebnis? Eine absolute Geschmacksexplosion. Der Teig war super fluffig und der Käse zog lange Fäden. Ganz klar: Ich komme gerne wieder.

Übrigens: Ein zweites Geschäft in Köln ist bereits in Planung. Wo genau, verrät Cannizzaro noch nicht, aber Sitzgelegenheiten wird es – anders als in der ersten Filiale – auf jeden Fall geben. Der Hype um die gefaltete Pizza scheint jedenfalls in vollem Gange zu sein.