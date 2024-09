NRW: US-Amerikaner sieht Kiosk – er wird sofort emotional! „Erinnert mich an USA“

Der US-Amerikaner Ryan Kim nimmt auf seinem Instagram-Kanal mittlerweile über 57.000 Menschen bei seinen Ausflügen in die kulinarische Welt NRW’s und Umgebung mit. Ob Geflügelrollen bei Supermärkten, Freibad-Pommes oder Döner zum „Dönerstag“ – „Ryaneatss“ testet alles auf Herz und Nieren.

Man könnte meinen, dass dem jungen Mann aus Amerika irgendwann die Ideen ausgehen – doch immer wieder lässt sich Ryan auch von seinen Fans in den Kommentaren inspirieren. Wer jetzt auf die neuste Idee, in einen Kiosk zu spazieren, gekommen ist, bleibt unbekannt. Aber der Amerikaner fällt es an einem Laden in NRW direkt wie Schuppen von den Augen.

US-Amerikaner besucht Kiosk in NRW

„Was kann ich in Deutschland für 5 Euro essen?“, fragte sich Ryaneatss jetzt in einem aktuellen Instagram-Video. Ausgerechnet einen Kiosk in NRW wählte er für seinen Test aus. Dabei ließ er den Kiosk-Besitzer mit den Worten „Überrasch mich“ auswählen, was es an diesem Tag zwischen die Backen gab.

Doch im Vorfeld fiel dem US-Amerikaner eines auf, dass ihn sofort an seine Heimat denken ließ. „Der Kiosk erinnert mich an einen 7-Eleven in den USA“, offenbarte er auf der Social-Media-Plattform. „Es gibt einen an jeder Ecke.“

Kekse sind mal wieder „Benzin“

Als der US-Amerikaner den Kiosk verließ, hielt er gleich zwei Produkte in den Händen. Einmal hatte ihm der Kiosk-Chef scheinbar klassische Tucs empfohlen. Doch auch eine weitere Keks-Packung mit der Aufschrift „Franken Taler“ fand den Weg in Ryans Hände.

Mit jeweils 2,50 Euro waren die 5 Euro damit schnell ausgegeben. Und auch wenn den US-Amerikaner die Kekse aus dem NRW-Kiosk nicht vollends überzeugten, kamen seine Fans bei typischen Sprüchen wie „Cheers Family“ und „Benzin“ wieder mal voll auf ihre Kosten. Mehr Tests des sympathischen US-Amerikaners aus NRW kannst du auf seinem Instagram-Kanal entdecken.