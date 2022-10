NRW: Kind nach Fenstersturz lebensgefährlich verletzt ++ Rettungshubschrauber im Einsatz

Schlimmes Unglück in NRW am Freitag!

In Rheinberg (NRW) schwebt ein Kind nach dem Sturz aus einem Fenster in Lebensgefahr.

NRW: Kind fällt aus Fenster im 4. Stock – Rettungshubschraubereinsatz

Am Freitagmittag (30. September) ist laut der Kreispolizeibehörde Wesel ein zwei Jahre alter Junge in Rheinberg aus bisher ungeklärten Gründen aus einem Fenster in die Tiefe gestürzt.

Das Kind sei aus dem vierten Obergeschoss einer Wohnung an der Ahornstraße gefallen.

Bei dem Sturz verletzte sich der Zweijährige lebensgefährliche Verletzungen. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Duisburg geflogen werden.

Wie das schreckliche Unglück geschehen konnte, ist noch unklar. Die Kreispolizeibehörde Wesel ermittelt zurzeit noch.

NRW: Zweites Unglück an zwei Tagen – auch HIER viel ein Kind aus dem Fenster

Bereits am Donnerstag (29. September) war in Hagen eine Zweijährige aus dem Fenster einer Wohnung im vierten Stock gefallen. Bei diesem Fall handelte es sich um ein Mädchen, die allerdings ebenfalls mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen wurde. Auch sie schwebt in Lebensgefahr. Mehr zu dem Fenstersturz in NRW erfährst du hier.