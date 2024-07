NRW Tierheim nimmt schwer verletzte Katze auf – jetzt geht die Nachricht um! „Erschreckend“

Die Pfleger des Tierheim Bergheim (NRW) haben schon so manch trauriges Tierschicksal erleben müssen. Und auch die Geschichte dieser Katze schockiert. Fast wäre der Vierbeiner gestorben. Jetzt gab das Tierheim ein Update.

Es gibt gute Nachrichten aus dem Tierheim Bergheim (NRW)! Sorgenkatze Sunday geht es endlich besser. Das gab das Tierheim auf seinem Instagram-Account (rund 33.000 Follower) überglücklich bekannt. Lange Zeit stand das Leben des süßen Vierbeiners gewaltig auf der Kippe. Nun also die erlösende Nachricht.

+++Tierheim in NRW: Bei diesem Anblick müssen selbst Mitarbeiter schlucken – „Werden wir nie verstehen“+++

„Darauf habt Ihr bestimmt lange gewartet: unserer Sorgenkatze Sunday geht es endlich besser! Sie kam ja vor einigen Monaten aus schlechter Haltung zu uns, ihr Zustand war erschreckend. Ihr Kiefer war zerfressen, sie hatte große Schmerzen, wahnsinnigen Juckreiz und so manches Mal wussten wir echt nicht, ob wir ihr noch helfen können“, schreibt das Tierheim in dem Instagram-Post.

+++Hund aus Schrottplatz-Hölle in NRW befreit – unglaublich, wie er jetzt aussieht+++

„Gesund ist sie immer noch nicht, aber sie ist mittlerweile von der Krankenstation in ein Zimmer umgezogen, ihr Appetit ist zurückgekehrt und ihr Lebenswille ebenfalls. Sundays Charakter haben wir noch nicht ganz durchschaut. Betritt man ihr Zimmer, wird man zunächst böse angefaucht und beobachtet – aber irgendwie gibt sie auch kleine Zeichen, dass sie Kontakt will. Wir hoffen, in Kürze ein Kuschelfoto von ihr posten zu können“, heißt es weiterhin in dem Social-Media-Beitrag.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Tierfreunde teilen positive Kommentare

Und zahlreiche Tierfreunde freuen sich über die positiven Nachrichten aus dem Tierheim Bergheim. „Oh wie schön, dass es ihr endlich besser geht. Weiterhin gute Besserung kleine Sunday“ und „Danke, dass ihr nicht aufgegeben habt! Und alles erdenklich Gute“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte. Dem kann man sich eigentlich nur anschließen.