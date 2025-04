NRW: Karsten will nochmal zu Gladbach ins Stadion – er wird nie wieder zurückkehren

Viele Menschen können täglich ihrem normalen Alltag und ihren Hobbies nachgehen, ohne sich wirklich bewusst zu sein, was für ein Privileg sie damit genießen. Zumindest aus der Sicht von kranken oder alten Personen, die nicht immer mehr so können, wie sie vielleicht möchten, sind selbst kleinere Ereignisse von großer Bedeutung.

So auch für Karsten aus Niedersachsen. Der 57-Jährige ist todkrank, lebt in einer Palliativ-Einrichtung. Für ein Spiel seines Lieblingsfußballvereins Borussia Mönchengladbach nimmt Karsten sogar die Reise nach NRW auf sich – und wird dabei tatkräftig unterstützt von den Wunscherfüllern des Wünschewagens des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB).

NRW: Todkranker Fußball-Fan hat nur einen Wunsch

Auf Facebook teilt der „ASB Wünschewagen Niedersachsen“ die besondere Reise von Karsten. Er leidet seit fast drei Jahrzehnten an Multipler Sklerose, muss mittlerweile rund um die Uhr betreut werden. „Aus eigener Kraft kann er nur noch den Kopf bewegen, sprechen – wobei ihm das in letzter Zeit auch immer schwerer fällt“, heißt es in dem Beitrag.

Sein Zustand hielt Karsten allerdings nicht davon ab, sich angemessen auf seinen Ausflug zum Fußballspiel Borussia Mönchengladbach gegen den SC Freiburg vorzubereiten. Als die Wunscherfüller Tanja und Pascal das Zimmer des 57-Jährigen in der Palliativeinrichtung betreten, ist er „bereits im Gladbach-Outfit, will am liebsten direkt los!“

Gemeinsam mit einer großen Packung Medikamente und Karstens Freunden Holger und Heiko im Gepäck, geht es per Wünschewagen nach Mönchengladbach.

NRW: Stadion-Besuch voller Highlights

Schon auf dem Weg ins Stadion war die Stimmung in der Gruppe gut, vor Ort wurde sie dann noch einmal durch verschiedene Highlights getoppt. „Am Stadion angekommen, werden sie direkt von Patrick Wolf, dem Inklusionsbeauftragten, empfangen. Der beschenkt Karsten mit Schal und Cappy, sorgt für noch mehr Glücksmomente. Von der Rollitribüne aus kann Karsten gemütlich auf unser Rolltrage liegen, mitfiebern. Alles sehen. Sogar ne Stadionwurst verputzen“, erzählen die Wunscherfüller.

Das alles sorgte dafür, dass nicht mal die 2:1-Niederlage von Borussia Mönchengladbach das Erlebnis trüben konnte. Auf dem Rückweg scheint Karsten „der glücklichste Mensch der Welt“ zu sein. Noch im Auto schaut er mit seinen Begleitern die Sportschau über das Wünschewagen-Tablet, lässt den Tag Revue passieren. „Das Fazit: Was für ein fantastisches Fußball-Freundes-Fest!“