NRW: Hund auf Straße gefunden – als Tierschützer genau hinsehen, kommen ihnen die Tränen

Dieser Hund aus NRW hat eine besonders traurige Geschichte hinter sich. Ob er seinen Stotterstart ins Leben jetzt hinter sich lassen und endlich durchstarten kann?

Der Tierschutzverein „Pro Hund Andaluz“ aus Castrop-Rauxel (NRW) vermittelt Hunde, die im Süden Spaniens auf der Straße oder gar in Tötungsstationen landen. Einer dieser Hunde ist Momo. Der zweijährige Mischling wurde in Spanien offenbar einfach ausgesetzt.

Hund aus NRW musste Schreckliches mitmachen

Das Leben auf der Straße ist für Tiere extrem hart. Ganz offensichtlich hatte Momo es besonders schwer. Denn als Tierschützer bei dem Hund genau hinsahen, fielen ihnen sofort mehrere Narben im Gesicht auf. Ob der arme Kerl von Menschen misshandelt wurde oder ob er auf der Straße mit anderen Hunden oder Katzen so manchen Kampf austragen musste, ist unklar. Fest steht nur: Bei einem Blick in Momos vernarbtes Gesicht kommen jedem Tierfreund die Tränen.

Dieses traurige Schicksal soll Momo schnellstmöglich vergessen. Der Tierschutzverein aus NRW will den Hund daher so schnell wie möglich in ein wunderbares Zuhause mit liebevollen Haltern vermitteln. Damit auch möglichst viele Interessenten von Momo erfahren, durfte der Rüde zuletzt auf die große Bühne und wurde in der WDR-Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ vorgestellt.

Tierfreunde drücken Hund aus NRW die Daumen

Kaum hatte die WDR-Redaktion das Video mit Momo bei Instragram veröffentlicht, sammelten sich unter dem Beitrag im Handumdrehen einige Kommentare. Tiefreunde aus ganz NRW drücken dem Hund nun alle Daumen. „Du süßer Schatz“, schrieb eine Nutzerin: „Du findest dein Für-immer-Zuhause. Und da werden Menschen sein, bei denen deine Seele heilen kann.“

Eine andere Tierfreundin kommentierte: „Viel Glück du lieber Momo für ein baldiges liebevolles und warmes Für-immer-Zuhause.“ Und wieder eine andere meinte: „So ein Süßer! Ganz viel Glück für Momo, dass er seine Menschen findet.“