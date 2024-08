US-Amerikaner will in NRW Hotdog essen – er begeht einen üblen Fehler!

Für die US-Amerikaner ist ein Hotdog fast schon Grundnahrungsmittel, den man an jeder Ecke hinterher geschmissen bekommt. Doch als dieser Ami einen Hotdog essen will, kommt es zur faustdicken Überraschung. Schlimmer noch: Er begeht einen üblen Fehler, der waschechte Pottler zur Weißglut treibt!

Aber der Reihe nach: Auf Instagram probiert sich der US-Amerikaner „ryaneatss“ durch verschiedene Spezialitäten Deutschlands. Mal probiert er einen Döner, dann mal Nudeln aus dem China-Imbiss, um dann wieder einfach nur Mineralwasser aus Lidl zu trinken. Jetzt geht er den nächsten Schritt, will ein ur-eigenes US-Essen in NRW probieren: den Hotdog! Doch da macht er wohl die Rechnung nicht mit dem Wirt beziehungsweise den deutschen Usern…

US-Amerikaner will in NRW Hotdog essen

Im Reel ist zu sehen, wie er grad aus dem Fitness-Studio kommt und selbst von sich sagt, wie hungrig er ist. Er entdeckt auf einem Grill die gute deutsche Bratwurst, die er in einem Brötchen essen will – quasi als Hotdog. „Eine Bratwurst mit Brot, bitte“, bestellt er in einem namentlich unbekannten Imbiss.

Er tunkt die Wurst in die Senfsauce, steckt sie ins Brötchen und sagt zu seinen Followern noch: „Cheers!“ Und beißt danach genüsslich in die Wurst. Nach einigen Sekunden kauen und erneutem Beißen stellt er fest: „Die Wurst ist wirklich sehr knusprig!“ Danach legt er nach: „Ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass ich in Deutschland bin und Bratwurst oder Hotdog esse!“ Sein Urteil in lustigem Deutsch: „Ich schwöre auf mein Nacken, eine 8 von 10.“ Heißt also: Der deutsche „Hotdog“ kommt gut beim Ami an. Doch aufmerksamen Followern entgeht ein krasser Fehler nicht…

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Übler Fehler beim deutschen „Hotdog“

So schreibt ein Follower: „Hot Dog is not a Bratwurst! Bratwurst is only original from Thüringen!“ RUMMS, da spricht ein wahrer Lokalpatriot. Tatsächlich gibt es gravierende Unterschiede zwischen einem Hot Dog und einer Bratwurst. Der Hot Dog ist nämlich ein Fast-Food-Gericht, das aus einer warmen Brühwurst mit weiteren Zutaten in einem weichen Weizenbrötchen besteht.

Mehr News:

Eine Bratwurst, speziell die aus Thüringen, besteht zu großem Anteil aus Schweinefleisch von der Schulter, dazu noch geringere Anteile von Kalb oder Rind. Dieses Fleisch wird zuerst gewolft, dann zur Hälfte gekuttert. Grundgewürze sind Salz und Pfeffer. Der Darm stammt ebenfalls vom Schwein. Wichtig ist, dass die Rohstoffe vom „Fleischerzeuger von nebenan“ kommen, die Kräuter zudem oft aus eigenem Anbau. Es ist also schlichtweg falsch von „ryaneatss“, seine Bratwurst „German Hotdog“ zu nennen. Na, bleibt zu hoffen, dass er das noch lernt…