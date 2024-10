Frau aus NRW fährt mit ihrer Tochter nach Holland – es ist ihr letzter Ausflug

Wer gesund ist, hat viele Wünsche. Wer krank ist, nur einen: Gesund werden. Auch, wenn die Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) diesen Wunsch leider nicht erfüllen können, so können sie sterbenskranken Menschen doch einige wunderschöne Stunden bescheren. So auch bei einer Frau aus NRW.

Die Geschichten der Wünschewagen des ASB berühren fast jeden. Das Projekt bemüht sich, Menschen, die dem Tod geweiht sind, noch einen letzten Wunsch zu erfüllen. Ruth aus NRW wollte nach Holland in den Affenpark Apenheul.

Ruth wollte Affen in einer offenen Umgebung sehen

Auf Instagram berichtet der ASB Rhein-Erft-Düren von den berührenden Stunden, welche die Wunscherfüller zusammen mit der 92-Jährigen verbrachten. „Gemeinsam mit ihrer Tochter Bettina besuchte sie den Affenpark Apenheul in Apeldoorn. Ruth hatte sich lange gewünscht, Affen in einer offenen Umgebung, ohne Käfige, ganz nah zu erleben. Die besondere Bindung zwischen Mutter und Tochter machte diesen Ausflug zu einem wunderbaren Erlebnis“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

Schon im Park sei Ruths Begeisterung deutlich zu spüren gewesen. „Mit strahlenden Augen beobachtete sie die frei herumlaufenden Affen, die sich ganz nah an die Besucher herantrauten. Sie war fasziniert von der Lebendigkeit und dem natürlichen Verhalten der Tiere. Immer wieder hielten wir an, um das Treiben der Affen in Ruhe zu betrachten. Bettina war ebenso beeindruckt – nicht nur von den Tieren, sondern auch von der liebevoll und detailreich gestalteten Parkanlage im Grünen.“



Es gab selbstgebackenen Kuchen

Nach der Rückkehr ins Seniorenheim gab es für die drei Wunscherfüllerinnen Gisela, Carina und Gaby noch eine schöne Überraschung: Die Mitarbeiter des „Hanselädchen“ in Grieth, Kalkar, luden im Anschluss zu einem gemütlichen Abendbrot ein. Es gab selbstgebackenen Stachelbeerkuchen. Damit ging ein schöner Tag für alle Beteiligten zu Ende.