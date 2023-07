NRW: Hochzeit endet in Drama! Auto rast in Menschenmenge

Pures Drama statt endloser Liebe! In NRW ist am späten Donnerstagabend (20. Juli) eine Hochzeit gänzlich aus dem Ruder gelaufen. Aus einer gemeinsamen Feier entwickelte sich eine prügelnde Meute.

Für gewöhnlich soll es bei einer Hochzeit ja stets liebevoll und empathisch zu gehen. In diesem Fall in NRW war am Ende allerdings weder dem Brautpaar noch den Gästen zum Feiern zumute.

NRW: Party läuft aus dem Ruder

Man stellt es sich in seinen Träumen so schön vor. Eine romantische Zeremonie, die ihren Höhepunkt im Ja-Wort findet. Anschließend die Feierlichkeiten, bei denen sie die frisch Vermählten hochleben lassen. Je nach Budget kann die Hochzeitsgesellschaft dabei auch richtig groß sein.

In Hagen-Haspe waren am Donnerstag rund 80 Gäste geladen. Was vielversprechend begann, geriet während der Feier allerdings völlig außer Kontrolle. Plötzlich prügelten sich bis zu 30 der Gäste in einer wilden Massenschlägerei. Doch damit nicht genug!

Großeinsatz der Polizei

Denn auf einmal raste auch noch ein 39-Jähriger in NRW mit seinem Auto in eine Menschenmasse. Dabei gab es rund fünf verletzte Personen zu beklagen. Die Schlägerei hatte einen Großeinsatz der Polizei zur Folge, die alle Hände voll zu tun hatte.

Weil die örtlichen Kräfte nicht ausreichten, musste Verstärkung von außerhalb angefordert werden. Die Lage sei zunächst derartig verzwickt und undurchschaubar gewesen, dass die Beamten von einer „Tumultlage“ sprachen.

NRW: Wichtige Frage bleibt offen

Die Bilanz dieser Hochzeit: Neben den Verletzten nahm die Polizei drei Personen fest – darunter auch den Autofahrer. Sie wurden mit einem Gefangenen-Transportwagen abtransportiert.

Nun bleibt nach der Hochzeit in NRW lediglich eine Frage offen: Was sorgte dafür, dass eine so große Gruppe plötzlich aufeinander losgeht? Der Auslöser des XXL-Streits ist bisher unklar. Während die Mordkommission ermittelt, dürfte das Brautpaar einen unvergesslichen Hochzeitsabend erlebt haben – nur leider nicht so, wie man sich das vorgestellt hatte.